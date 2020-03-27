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Распространение коронавируса нового типа

В Мурманской области пятерых человек госпитализировали с подозрением на коронавирус

Власти региона приняли решении ввести дополнительные меры ограничения, в частности, приостанавливается работа торговых центров

МУРМАНСК, 27 марта. /ТАСС/. Подозрение на коронавирус зафиксировано у пяти человек в Мурманской области, сообщил губернатор региона Андрей Чибис в своем обращении к жителям.

"К сожалению, на сегодняшний день у нас в области еще пять человек с подозрением на коронавирус. Все они госпитализированы, их близкие контактные лица находятся в обсервации, дополнительные контакты устанавливаются. С учетом этого мы приняли решение ввести дополнительные меры ограничения для того, чтобы остановить распространение инфекции на территории области", - говорится в заявлении, опубликованном на странице оперативного штаба по эпидемиологической безопасности в социальной сети "ВКонтакте".

Решением властей, с 27 марта по 5 апреля в Мурманской области приостанавливается работа всех торгово-развлекательных центров, торговых центров, ярмарок, ресторанов и кафе, салонов красоты, массажных и СПА-салонов, бань и саун. Не будут работать также и многофункциональные центры.

Кроме того, до 10 апреля мурманские суды ввели ограничения из-за коронавируса и приостановили личный прием граждан, как и приставы, ГИБДД перешла на дистанционную работу, закрылись кинотеатры и все бассейны, вузы и СУЗы, а также учреждения дополнительного образования перешли на режим свободного посещения или дистанционного обучения.

В Мурманской области, по информации оперативного штаба, подтвержден один случай заражения коронавирусом. Всего, по состоянию на 25 марта, в Заполярье уже 1318 человек находятся на самоизоляции, 87 - на обсервации, 58 - на стационарном лечении ОРВИ по эпидемиологическим показаниям, 15 человек были госпитализированы за прошедшие сутки.

Теги
РоссияМурманская областьРаспространение коронавируса нового типа
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