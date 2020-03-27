Путин поздравил росгвардейцев с профессиональным праздником

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Росгвардия должна действовать решительно и строго в рамках закона при решении задач борьбы с терроризмом и экстремизмом, обеспечения правопорядка и безопасности людей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, обращение которого по случаю отмечаемого в России 27 марта Дня войск национальной гвардии было показано в эфире телеканала "Россия-24".

"Благодарю вас за службу, за безупречное решение сложных ответственных задач, которые стоят перед Росгвардией", - сказал Путин. Он отметил, что среди этих задач - борьба с терроризмом и экстремизмом, надежный контроль за оборотом оружия, охрана ключевых государственных объектов инфраструктуры и грузов. "И, конечно, вашего особого внимания, собранности требует обеспечение правопорядка, безопасности людей в ходе различных общественно-политических, спортивных, культурно-массовых мероприятий", - добавил президент.

"По каждому из этих направлений нужно действовать решительно, результативно и, подчеркну, строго в рамках закона, всегда на первое место ставить права и интересы граждан страны, опираться на доверие и уважение людей", - заявил глава государства.

Он отметил, что бойцы и командиры Росгвардии гордятся славной историей и боевыми традициями своих частей и подразделений, равняются на ветеранов, "выполняют каждый полученный приказ до конца и с честью, нередко в сложной обстановке, с риском для жизни".

"Уверен, что только так - твердо, слаженно, надежно национальная гвардия будет действовать и впредь, последовательно повышая уровень подготовки, профессиональной выучки личного состава, укрепляя взаимодействие с коллегами из других ведомств в интересах обеспечения безопасности России и наших граждан", - напутствовал Путин. Он пожелал военнослужащим и сотрудникам Росгвардии успехов в службе, благополучия и всего самого доброго их родным и близким.