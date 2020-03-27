Кадыров заявил, что все ограничения на вывоз россиян из ОАЭ сняты

ГРОЗНЫЙ, 27 марта. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что сняты все технические ограничения на вывоз россиян застрявших из-за нового вида коронавируса в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом он написал в своем канале в Telegram.

Ранее источник, близкий к российским авиакомпаниям, сообщил ТАСС, что Кадыров договорился с властями ОАЭ о вывозе 2 тыс. российских граждан, застрявших из-за распространения нового вида коронавируса.

"Разговоры об отмене разрешения на совершение авиарейсов из ОАЭ абсолютно беспочвенны. Были недоразумения технического характера. Я в течение последних суток нахожусь на связи с руководством ОАЭ и российским посольством. Могу уверено сообщить, что все препятствия на пути эвакуации застрявших в ОАЭ россиян сняты", - написал Кадыров.

Ранее сообщалось, что Минтранс РФ и Росавиация подтвердили выдачу разрешений авиавластями ОАЭ на выполнение российскими авиакомпаниями пяти вывозных рейсов из Дубая. Вывозные рейсы выполнят авиакомпании "Аэрофлот", Fly, "Победа", S7 и "Икар".

Аэропорты Абу-Даби и Дубая с 24 марта приостановили прием и отправку всех рейсов для борьбы с распространением коронавируса. 25 марта стало известно, что авиавласти ОАЭ запретили самолету "Победы", который выполнял заранее согласованный рейс Москва - Дубай и уже находился в воздухе, совершить посадку в аэропорту Дубая. В итоге самолету пришлось вынужденно сесть в Махачкале. ОАЭ не выдавали разрешения на вывоз граждан РФ и другим российским авиакомпаниям.