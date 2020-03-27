Посольство России обратилось в Госдеп для оказания медпомощи Ярошенко

ВАШИНГТОН, 27 марта. /ТАСС/. Российская сторона рассчитывает, что Госдепартамент отреагирует на запрос по оказанию медпомощи находящемуся в американской тюрьме летчику Константину Ярошенко. Об этом заявил в четверг посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Сегодня состоялся разговор с нашим соотечественником. Константин сообщил, что в последнее время испытывает легкое недомогание, пожаловался на невысокую температуру и кашель, - приводит пресс-служба посольства ответ Антонова на вопрос СМИ. - Есть разумные основания полагать, что у россиянина может быть ОРВИ. С учетом распространения COVID-19 особенно обеспокоены состоянием его здоровья".

"Незамедлительно обратились в Госдепартамент с запросом об оказании ему квалифицированной медпомощи. Ожидаем, что Константину Ярошенко будет проведено необходимое обследование и безотлагательно назначено лечение, - отметил глава диппредставительства. - Рассчитываем на оперативное содействие со стороны американских властей - в борьбе с пандемией на счету каждая минута".

Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.