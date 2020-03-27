Глава Якутии рассказал о состоянии 14 инфицированных коронавирусом в регионе

ЯКУТСК, 27 марта. /ТАСС/. Состояние 14 инфицированных новой коронавирусной инфекцией в Якутии удовлетворительное. У троих из них диагностирована пневмония, которая проходит бессимптомно, сообщил в пятницу на брифинге глава Якутии Айсен Николаев.

"Идет работа по наблюдению за лицами, которые близко контактировали с заболевшими. Многие из них находятся уже непосредственно в больнице, пока анализы у них отрицательные. Состояние больных удовлетворительное. У троих из них диагностирована пневмония, но она [проходит] абсолютно бессимптомно. Лечение соответствующее проводится", - сказал Николаев.

В Якутии на данный момент подтверждены 14 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Указом главы региона с 17 марта введены режим повышенной готовности и меры по противодействию распространению заболевания. До 10 апреля запрещено проведение массовых мероприятий, в школах объявлены каникулы, студенты учатся удаленно. С 25 марта введен режим самоизоляции среди жителей старше 65 лет в городских округах Якутска и Жатая (находится примерно в 20 км от Якутска), им будет выплачена материальная помощь в 4 тыс. рублей. На период режима повышенной готовности малый и средний бизнес освобожден от ряда налогов, будет дана отсрочка по аренде госимущества и жилищно-коммунальным услугам.

Как сообщили в правительстве, с 28 марта по 5 апреля включительно на всей территории Якутии будет приостановлена деятельность всех объектов торговли, кроме продуктовых магазинов и объектов торговли товарами первой необходимости. Также на этот период приостановится работа всех торговых и торгово-развлекательных центров, ярмарок, предприятий, связанных с индустрией красоты, фитнес-залов, бассейнов, спортивных и компьютерных клубов, ледовых парков и горнолыжных баз.