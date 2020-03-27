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Распространение коронавируса нового типа

"Известия": сборы благотворительных фондов России уменьшились из-за коронавируса

Кроме того, в фонде "Подари жизнь" рассказали о нехватке донорской крови, так как сейчас люди стараются реже выходить из дома

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Российские благотворительные фонды наблюдают резкое снижение сборов из-за коронавируса. Об этом в пятницу сообщают "Известия" со ссылкой на представителей благотворительных организаций.

"В первую неделю марта "Русфонд" собрал 21 млн рублей, во вторую - 19 млн, а в третью - 16 млн", - приводит издание слова президента фонда Льва Амбиндера. Также в "Русфонде" сообщили, что по итогам марта ожидаемая сумма сбора составляет около 80 млн рублей, тогда как в том же месяце в прошлом году было собрано 112 млн.

По данным "Известий", на прошлой неделе у фонда "Подари жизнь" посещаемость сайта снизилась на 3 тыс. пользователей, с февраля по март фонд собрал на 9 млн рублей меньше, чем за тот же период в 2019 году. Директор организации Екатерина Шергова сообщила, что сейчас компании закрывают благотворительные программы, чтобы не разориться самим.

Также в фонде "Подари жизнь" рассказали о нехватке донорской крови, так как на данный момент люди стараются реже выходить из дома. По словам Шерговой, врачи уже обратились к гражданам с просьбой не переставать сдавать кровь и пообещали, что для доноров будут предприняты все меры безопасности.

В фонде помощи хосписам "Вера" отмечают, что серьезное влияние на сборы оказывает отмена массовых мероприятий, поступления от которых составляют крупную долю в бюджете организации. Сегодня благотворительным организациям, как и обычным офисам, приходится переходить на удаленную работу, в условиях вынужденной изоляции разрабатываются новые форматы взаимодействия с партнерами и благотворителями для продолжения финансирования программ.

20 марта НКО "Благотворительное собрание "Все вместе" направила письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой ввести мораторий на налоговые проверки сроком на три месяца, отсрочить арендные платежи и освободить от уплат страховых взносов. Общественная палата РФ также подготовила предложения по мерам поддержки НКО, в которые входят налоговые каникулы по арендным платежам с 30% до 15%.

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