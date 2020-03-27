Посвященную памяти Гагарина церемонию сократили из-за коронавируса

ВЛАДИМИР, 27 марта. /ТАСС/. Организаторы отменили митинг памяти первого космонавта Юрия Гагарина и его летного наставника Владимира Серегина на месте их гибели во Владимирской области из-за противоэпидемических мероприятий. Об этом ТАСС сообщил глава администрации Киржачского района Илья Букалов.

Гагарин и Серегин погибли 27 марта 1968 года в Киржачском районе Владимирской области, пилотируя самолет МиГ-15УТИ. На этом месте 17 октября 1975 года был открыт мемориал - 16-метровая стела в форме крыла самолета из красного гранита. По традиции каждый год в день годовщины на месте трагедии собираются космонавты, военнослужащие, местные жители и школьники со всей страны, чтобы почтить память героев. Постоянными участниками церемонии были Валентина Терешкова, член первого отряда космонавтов Борис Волынов и скончавшийся осенью 2019 года Алексей Леонов.

"Впервые, наверное, Валентина Терешкова не будет участвовать, и Борис Волынов не приедет также <…> Митинга не будет, пройдет небольшая панихида и возложение цветов. Делегаций людей не будет и крупных скоплений людей не будет, большинство официальных делегаций отказались от участия из-за сложившейся непростой ситуации. Если какие-то группы людей будут приезжать, то они приедут независимо, в другое время, поскольку наше мероприятие мы проведем в течение 40-50 минут вместе с панихидой", - отметил собеседник агентства.

В этом году вместо нескольких сотен людей в мероприятии примут участие около 30 человек, в основном представители власти, военные, руководство основанного Алексеем Леоновым Благотворительного фонда памяти первого космонавта планеты и его летного наставника, который занимается реконструкцией мемориального комплекса.

Как уточнил Букалов, власти и фонд продолжают работы по развитию мемориала. К годовщине гибели первого космонавта территория комплекса была приведена в порядок, ведется подготовка истребителя Миг-29, переданного Минобороны РФ, к установке на постамент рядом с местом авиакатастрофы.