В Лос-Анджелесе закроют все уличные спортивные площадки

По словам мэра, ограничение распространяется на все площадки и корты для игровых видов спорта, скейт-парки, поля для игры в гольф, бассейны и маршруты для пешего туризма. В то же время открытыми остаются общественные парки, в которых, по словам Гарсетти, есть "все возможности для физической активности". Мэр города при этом подчеркнул, что жители Лос-Анджелеса во время занятий спортом обязательно должны помнить о соблюдении дистанции.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 85,8 тыс. случаев заражения новым коронавирусом - больше, чем в любой другой стране. Умерли почти 1,3 тыс. человек.