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Распространение коронавируса нового типа

В Лос-Анджелесе закроют все уличные спортивные площадки

При этом общественные парки пока остаются открытыми

НЬЮ-ЙОРК, 27 марта. /ТАСС/. Власти города Лос-Анджелес (штат Калифорния) распорядились закрыть все уличные спортивные площадки из-за угрозы распространения нового коронавируса. Соответствующее заявление опубликовано в четверг на сайте мэра города Эрика Гарсетти.

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По словам мэра, ограничение распространяется на все площадки и корты для игровых видов спорта, скейт-парки, поля для игры в гольф, бассейны и маршруты для пешего туризма. В то же время открытыми остаются общественные парки, в которых, по словам Гарсетти, есть "все возможности для физической активности". Мэр города при этом подчеркнул, что жители Лос-Анджелеса во время занятий спортом обязательно должны помнить о соблюдении дистанции.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 85,8 тыс. случаев заражения новым коронавирусом - больше, чем в любой другой стране. Умерли почти 1,3 тыс. человек.

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СШАРаспространение коронавируса нового типа
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