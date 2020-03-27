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Распространение коронавируса нового типа

Филиал Московского зоопарка под Волоколамском закрыли из-за коронавируса

Ограничения будут действовать с 27 марта по 5 апреля

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Московский зоопарк до 5 апреля закрыл для посетителей свой филиал под Волоколамском - центр воспроизводства редких видов животных, сообщила пресс-служба учреждения.

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"Ради вашей безопасности мы дополнительно закрываем для посетителей центр воспроизводства редких видов животных под Волоколамском и филиал в Великом Устюге с 27 марта по 5 апреля. Мы призываем вас быть осторожными и выполнять правила предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

По словам специалистов, работа с животными не прекратится. "Вы сможете снова увидеть ваших любимых питомцев сразу же после окончания карантина и официального открытия Московского зоопарка и его подразделений", - пояснили в пресс-службе.

Теги
РоссияВологодская областьРаспространение коронавируса нового типа
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