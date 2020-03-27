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Главный англоязычный информационный портал Хайнаня открыл канал вещания на русском языке

Новая служба создана для того, чтобы поведать всем, кто говорит по-русски о возможностях и преимуществах хайнаньского порта свободной торговли

ХАЙКОУ /Китай/, 27 марта. /ТАСС/. Ведущий англоязычный информационный портал южнокитайского острова Хайнань HiHainan (Хайнаньская международная сеть связи) в пятницу официально запустил новостной канал вещания на русском языке. Об этом говорится в уведомлении, опубликованном на его сайте.

Согласно распространенной информации, новая служба создана для того, чтобы "из первых уст" поведать всем, кто говорит по-русски, в том числе жителям стран и регионов вдоль зоны реализации проектов инициативы "Один пояс - один путь", о возможностях и преимуществах хайнаньского порта свободной торговли.

"Хайнань постоянно проявляет свою открытость и привлекает большое внимание россиян, - отмечается в уведомлении. - Все больше россиян рассматривают Хайнань как рай для отдыха, место, обладающее огромной привлекательностью для инвестиций".

В нем подчеркивается, что Хайнань играет важную роль в процессе укрепления российско-китайских отношений, когда "идея вечной дружбы и мира между двумя странами пустила глубокие корни в сердцах людей".

Центральное место на первой странице русскоязычного канала занял материал, посвященный ТАСС - текст обращения первого заместителя главного редактора агентства Марата Абулхатина к жителям острова Хайнань в поддержку Китая в борьбе с эпидемией нового коронавируса.

HiHainan - информационная платформа Хайнаньского международного центра связи, созданная 6 ноября 2019 года. Ее задача - консолидировать глобальные ресурсы, представить миру подлинный образ Хайнаня как динамично развивающегося порта свободной торговли.

Теги
КитайХайнань
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