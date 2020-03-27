Доработка законопроекта о значимых информресурсах отложена на неопределенный срок

"Коронавирус изменил политическую повестку и совсем по-другому расставил государственные приоритеты. Теперь доля иностранного владения в ключевых IT-компаниях - не самое важное на повестке дня. Это отодвинуло срок доработки моего законопроекта о значимых ресурсах в туманную даль... А когда доработаем законопроект, я теперь даже не знаю", - написал Горелкин в своем Telegram-канале в пятницу, предложив расценивать это как "тоже каникулы" для крупных IT-компаний.

Законопроект, которым предлагается ограничить на уровне 20% иностранное владение информационными ресурсами, значимыми для информационной инфраструктуры РФ, был внесен в Госдуму в конце июля прошлого года. Нарушение этой нормы будет грозить запретом на рекламу, говорится в первоначальной редакции.

Документ получил положительный отзыв правительства РФ, которое также предложило конкретизировать критерии определения значимых информационных ресурсов. Кроме того, кабмин рекомендовал ограничить иностранное участие в значимых интернет-ресурсах на уровне менее 50% голосующих акций. Профильный комитет Думы в феврале отправил законопроект на доработку с учетом замечаний кабмина и мнения представителей отрасли.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 840 случаев заражения, двое умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.