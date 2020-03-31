"Чума на оба ваши дома": как великие эпидемии повлияли на человечество

Большие эпидемии, а точнее, пандемии болезней на протяжении тысячелетий не только уносили жизни людей, но и меняли историю государств, экономику, культурные, религиозные, научные взгляды, мораль и обычаи. Рассказываем про самые известные пандемии болезней, об их причинах и последствиях

Для того чтобы инфекция из локальной вспышки переросла в пандемию, то есть распространилась на очень большие территории, должны сложиться особые обстоятельства. Человечество заплатило огромную цену за то, чтобы понять, что же именно запускает эпидемии и как их эффективно останавливать. Бубонная чума Самая известная эпидемия Средневековья произошла в XIV веке в Европе, выкосив до 60% ее населения. На самом деле это не единственная пандемия чумы: первая возникла в VI веке н.э. в Византии во время правления императора Юстиниана I, за что и получила название Юстиниановая. Она продлилась 30 лет — с 540 по 570 год и унесла около ста миллионов жизней на территории Константинополя, Италии, Малой Азии, Египта и Эфиопии. Пандемии предшествовали несколько очень холодных зим, приведших к гибели урожая, голоду и локальным вспышкам тифа. Эти факторы и в будущем будут катализаторами больших эпидемий. Почти всегда это войны, неурожай, голод, которые ослабляют здоровье людей и делают их более уязвимыми для инфекции.

Описание Диорама, показывающая сцену чумы в Риме, XVI век © Science & Society Picture Library/SSPL/Getty Images

Следующая после Юстиниановой чумы пандемия XIV века — та самая знаменитая Черная смерть, от которой спасались герои "Декамерона" Боккаччо. Тела чумных больных чернели еще при жизни из-за разложения тканей, вызванного тяжелым сепсисом, и, по воспоминаниям современников, наводили ужас на окружающих. Это название, впрочем, не использовалось во время эпидемии: его придумали историки позже. А во время эпидемии чуму называли моровой язвой, мором или просто заразой. За 20 лет до прихода в Европу чума вспыхнула в Монголии среди кочевников, которые употребляли в пищу мясо степных сурков — носителей чумы. Кроме того, охота на этих грызунов привела к переселению зараженных чумой блох с сурков на крыс, которые всегда жили рядом с людьми. На распространение болезни повлиял и образ жизни монголов, связанный с постоянной миграцией. В 1338 году чума опустошила Китай и Монголию, в 1340-м — Астрахань и Нижнее Поволжье.

В 1346 году монголы занесли инфекцию в Крым, в город Каффу (современная Феодосия), где они штурмовали генуэзские крепости. Так чумой заразились генуэзцы, которые с торговыми кораблями и привезли ее в сицилийский город Мессину в октябре 1347 года. После этого зараза всего за несколько недель расползлась по всему Средиземноморью.

Причиной столь быстрого распространения инфекции часто называют жуткую антисанитарию, которая царила в городах. На самом деле эпоха "немытой Европы", которую так красочно описал в романе "Парфюмер" Патрик Зюскинд, наступила позже, а в XIV веке европейцы были вполне чистоплотными. В европейских городах пользовались популярностью общественные бани, но именно там люди чаще всего и заражались. Посетители бань складывали свою одежду в общих раздевалках, что способствовало обмену чумными блохами. Врачи оказались бессильны против чумы: им в голову не приходило, что болезнь вызвана возбудителем. Хотя бубонная чума не передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, она возникает в результате укуса инфицированной блохи или тесного контакта с телом зараженного, в то время причиной заражения считали дурной воздух. Именно из-за этого суждения врачи стали носить маски с длинным клювом. Позже чумной доктор появился среди персонажей в итальянском народном театре — комедии дель арте. Сегодня это одна из знаменитых венецианских масок. Доктора клали в клюв ароматические травы и тряпки, смоченные эфирными маслами: так они пытались защититься от зараженного и смрадного чумного воздуха.

Описание Защитная одежда, которую носили врачи, лечившие пациентов во время бубонной чумы, 1665 год © General Photographic Agency/Getty Images

Методы лечения чумы не только не помогали, но и усугубляли состояние больного: доктора в антисанитарных условиях вскрывали бубоны — нагноенные и разбухшие лимфатические узлы, пускали больным кровь, купали их в моче, в богатых семьях несчастных заставляли принимать толченые изумруды и жемчуг. Особо религиозные люди практиковали самобичевание. Гедонисты — пышные и веселые застолья, так как считали, что уныние и отчаяние делают организм слабым и подверженным болезни. Единственным действенным методом борьбы с заразой оказался карантин: все корабли, приходящие в порты, обязаны были простоять у берега 40 дней, прежде чем люди могли спуститься на землю. Справедливо считалось, что за этот срок симптомы чумы проявятся. После этого кораблю выдавали специальный пропуск с информацией, откуда он пришел, а также подтверждающий, что команда чиста от чумы. От названия этого пропуска образовано слово "паспорт". Состоятельные европейцы стремились покинуть зараженное место, уехать в дальние имения и самоизолироваться. Именно так поступили герои "Декамерона" Джованни Боккаччо. В результате пандемии в Европе резко подорожала рабочая сила, что не нравилось богачам. Попытки заставить людей работать за дочумную плату привело к восстаниям, началась массовая урбанизация. Чума повлияла и на религиозные взгляды европейцев: вера многих в те годы пошатнулась, люди больше не верили во всесильность католической церкви, что способствовало возникновению новых ересей. Попытки осмыслить причины появления чумы приводили к поиску виноватых: начались гонения на евреев, мусульман, прокаженных. Инквизиция устраивала показательные казни ведьм, отравителей и "сеятелей" чумы — тех, кто якобы нарочно заражал народ. Чума повлияла и на историю Российского государства: Русь сильно пострадала от пандемии, от нее погибла почти вся семья князя Семена Гордого, старшего сына Ивана Калиты. От всего княжеского рода уцелели лишь два мальчика — будущие князья Дмитрий Донской и Владимир Серпуховской. Но отсутствие споров за власть между наследниками и стало причиной укрепления Московского княжества и возвышения Москвы. В 1855 году пандемия чумы случилась в китайской провинции Юнань — болезнь стала результатом жестокой гражданской войны. За четыре года в Китае умерло около двух миллионов человек.

Возбудителя инфекции — чумную палочку — открыл в 1894 году швейцарский бактериолог Александр Йерсен. Спустя два года другой гражданин Швейцарии, выходец из Российской империи, еврейский бактериолог Владимир Хавкин создал первую эффективную сыворотку против чумы.

Сегодня чума успешно лечится антибиотиками, если терапия начата на ранних стадиях болезни. С 2010 по 2015 год в мире было зарегистрировано 3248 случаев заболевания чумой, в том числе 584 случая смерти. Самая неблагоприятная эпидемиологическая обстановка отмечается в Республике Конго, на Мадагаскаре и в Перу. Натуральная оспа Достоверные сведения о заболеваниях натуральной (или черной) оспой существуют со времен Римской империи. Ученые полагают, что человеку оспа передалась от верблюдов в начале эры на Ближнем Востоке. Оспа — высокозаразная вирусная инфекция, смертность от которой составляет от 30 до 90%, вероятность заразиться ею у человека без иммунитета или прививки — 100%. У выживших оспа приводила к бесплодию, слепоте, уродовала лицо и тело глубокими рубцами. Известны эпидемии натуральной оспы в Китае в IV веке, в Японии в 737 году — тогда от нее умерло 30% населения страны. В VIII веке оспа пришла в Индию — после этого в индуизме появилась сварливая богиня оспы Шитала. Считалось, что она насылала оспу в наказание за проступки: кидала свое ожерелье в людей, и те, в кого попадали бусины, заболевали. В IX веке оспа поразила Францию, в X и XIV веках — Русь. Традиция русских дворянок сильно белиться появилась именно тогда: женщины накладывали на лицо толстый слой косметики, чтобы скрыть уродливые оспины на коже. Оспой болели все сословия, от нее умирали и крестьяне и монархи. В XVII веке в Англии оспа унесла жизнь королевы Марии II, в России — уже в XVIII веке — царя Петра II.

Описание Отделение больных оспой в больнице Хэмпстед, Лондон, 1820 год © Hulton Archive/Getty Images

В конце XVII века в Англии каждый четвертый умирал от оспы, в Пруссии с населением 7 млн человек умирало 40 тыс. человек в год, а в период вспышек смертность удваивалась. Создать вакцину от оспы врачи пытались на протяжении нескольких веков. Пробовали вскрывать гнойный пузырек на коже больного и затем палочкой переносить гной под кожу здорового человека, заражая таким образом оспой в легкой форме. Однако смертность от такой прививки была высокой, особенно среди детей. Медики изучали статистику и проводили вакцинацию в детских приютах и среди преступников. Результаты говорили о том, что при эпидемии гибнет в 10 раз больше людей, чем после прививки, поэтому прививки продолжали проводить. Так, английская писательница XVIII века Мэри Монтегю добровольно сделала прививку себе и своему маленькому сыну. Была привита семья английского короля Георга VI, в России на прививку решилась Екатерина II. Первую в мире вакцину от оспы в конце XVIII века создал английский врач Эдвард Дженнер, используя неопасный для человека вирус коровьей оспы. А с 1800 года в английской армии ввели обязательную вакцинацию. С тех пор она широко пропагандировалась, в том числе священнослужителями.

Описание Эдвард Дженнер © CC BY 4.0/Wikimedia Commons

В России к концу XIX века открывались прививочные станции, тем не менее от оспы ежегодно умирало около 50 тыс. человек. Обязательная вакцинация была введена в стране только после прихода советской власти — в 1919 году, а последняя вспышка отмечалась в 1935 году.

В 1959 году, когда считалось, что оспа побеждена, в СССР произошел инцидент: инфекцию обнаружили у известного советского художника, дважды лауреата Сталинской премии, автора знаменитых военных плакатов Алексея Кокорекина после его визита в Индию, где он присутствовал на торжественной кремации брамина. По воспоминаниям хирурга Юрия Шапиро, Кокорекин по приезде в Москву успел пообщаться с женой, друзьями, всем вручил подарки. Спустя пару дней почувствовал себя плохо, лечился на дому, потом каретой скорой помощи был доставлен в Боткинскую больницу, где и умер.

Посмертный диагноз художнику смог поставить лишь пожилой известный врач, патологоанатом Николай Краевский, который еще помнил, как выглядят симптомы оспы. КГБ поручили найти всех, с кем успел пообщаться покойный, но выяснилось, что среди 46 заболевших есть и те, кто даже не виделся с художником. Среди них — молодой человек, которых лежал в той же больнице, но на другом этаже (заразился через вентиляцию), и даже истопник, проходивший мимо палаты Кокорекина. Боткинская больница была закрыта на карантин вместе со всеми больными. Трое из 46 заразившихся умерли. Медики в срочном порядке ревакцинировали более 4 млн москвичей — эпидемию удалось остановить.

По данным ВОЗ, в 1980 году после проведенной глобальной иммунизации натуральная оспа была ликвидирована. Эта болезнь больше не возникает естественным путем, но образцы вируса хранятся в лабораториях с высоким уровнем защиты. Холера Холера была известна с Античности — ее описывал Гиппократ. Вероятно, люди впервые заболели холерой в Индии, на затопляемых территориях близ впадения Ганга и Инда в океан. Там обитал планктон, среди которого жили бактерии, близкие к возбудителю холеры — холерному вибриону. До начала XIX века люди болели холерой, однако не заражали друг друга, но потом бактерия холеры мутировала и приспособилась к кислой среде человеческого желудка. Ученые предполагают, что причиной стала природная катастрофа: в 1815 году произошло мощнейшее извержение индонезийского вулкана Тамбора, уничтожившее три островных царства — Пекат, Сангар и Тамбора.

Столб пепла поднялся на высоту 40 км и повис плотным одеялом над землей, задерживая тепло и свет солнечных лучей. 1816 год вошел в историю как "год без лета": из-за холода случился неурожай, взлетели цены на зерно, начался голод. В Бенгалии нарушились места нереста рыбы, произошли изменения в популяции планктона, а следом бактерия холеры мутировала и приобрела способность передаваться от человека к человеку. Первые эпидемии произошли в Индии, Бенгалии и Бангладеш. В Индии, по разным данным, погибло от 100 тыс. до 1 млн человек, но тогда эпидемия не вышла за пределы Азии. В России в 1823 году вспышка была отмечена в Астрахани — вероятно, инфекцию туда завезли персидские купцы. Но и тогда за пределы города эпидемию не пустили, введя в Астрахани строгий карантин. Погасить вспышку 1829 года уже не смогли. Эпидемия "собачьей смерти", или "индийской болезни", была связана с возвращением в Российскую империю русской армии после войн с персами и турками. Попытки сдержать распространение инфекции и введение жестких карантинных мер в 1830–1831 годах привели к холерным бунтам. Простой люд искал виновных: среди рабочих, крестьян и мещан распространились слухи, что врачи и чиновники намеренно травят народ. Во время погромов были убиты врачи и военные, а властям пришлось мобилизовать войска, чтобы подавить волнения в Тамбове, Старой Руссе, Новгороде и Петербурге.

Описание Крестный ход против холеры в России, 1893 год © bildagentur-online/uig via getty images

Осенью 1830 года эпидемия холеры началась в Москве. Император Николай I покинул Петербург, приехал в Белокаменную и выступил перед народом: это помогло остановить панику. Мужественный поступок императора отметил Александр Пушкин в стихотворении "Герой". Сам поэт из-за холерного карантина провел осень в имении Большом Болдине, позже эта пора войдет в историю литературы как Болдинская осень — самый продуктивный период в творчестве Пушкина. Из России холера проникла в Европу: сначала в Польшу, потом в Пруссию и Францию. Испугавшиеся парижане, спасаясь от заразы, разъехались по провинциям, разнося инфекцию по всей стране: началась эпидемия.

Описание Люди, молящиеся за избавление от эпидемии холеры, в Польше, 1873 год © Hulton Archive/Getty Images

Болезнь считалась постыдной из-за ее симптомов: сильнейшего поноса и обильной рвоты. Однако, как и во время эпидемии чумы в XIV веке, врачи XIX века не связывали причину болезни с бактериями-возбудителями. "Холера" в переводе с греческого означает "желчь". Вплоть до конца XIX века в медицине считалась неоспоримой теория, сформулированная еще Гиппократом: согласно ей, все болезни происходили из-за дисбаланса в организме четырех "соков" — жизненно важных жидкостей: крови, черной, желтой желчи и слизи. Выброс желчи, по мнению врачей, и приводил к холере. Из-за неправильного представления о болезни врачи не только не умели ее лечить, но и использовали методы, которые увеличивали страдания и смертность больных. В 1854 году итальянский врач Филиппо Пачини попытался опровергнуть эту теорию и предположил, что холеру вызывают возбудители — микробы, а человек умирает в результате потери жидкости. Однако научное сообщество проигнорировало его исследования и продолжало лечить больных по своему усмотрению. Так как причиной холеры считали излитие желчи, с больными делали все, чтобы разлившуюся желчь "выгнать": пускали кровь, ничем не замещая ее, парили в банях и саунах, чтобы больной сильнее потел, давали рвотное, чтобы очистить желудок от "дурных соков", не поили, давали токсичную ртутную соль. Подстилки, пропитанные выделениями больных, в больницах не стирали, а просто просушивали, что способствовало заражению других людей, контактирующих с тканью. Успеха в лечении добились модные в то время гомеопатические клиники. Гомеопаты в XIX веке использовали методы водолечения: больных заворачивали в мокрые простыни и постоянно поили, в результате смертность в таких клиниках была в 5–8 раз ниже, чем в традиционных. Но классические врачи обвиняли гомеопатов во вранье и подмене больных здоровыми. Вплоть до начала ХХ века идея замещать в организме потерянную жидкость считалась шарлатанством. Опровергнуть "теорию миазмов", то есть зловония, дурного воздуха, удалось британскому врачу Джону Сноу, который в 1854 году доказал, что вспышка холеры в лондонском Сохо связана с загрязненной водой. Он выяснил, что все заболевшие пили воду из водозаборной колонки на Брод-стрит, и убедил власти снять с колонки насос. Также Сноу удалось добиться закрытия самых грязных колонок, которые качали воду из Темзы. После этого смертность от холеры упала с восьмисот человек в месяц до ста. Вакцину против холеры в 1892 году создал тот же бактериолог, что открыл вакцину от оспы, — Владимир Хавкин. Благодаря вакцинации, а также улучшению санитарных условий в городах с 20-х годов XX века холера стала проблемой преимущественно бедных стран. В 1961–1971 годах пандемия холеры произошла в Южной и Юго-Восточной Азии и в Южной Америке.

Описание Владимир Хавкин © CC BY 4.0/Wikimedia Commons

Вспышка холеры последовала за землетрясением на Гаити в 2010 году: тогда заразилось более 230 тыс. человек, более 4,5 тыс. умерло. Причинами эпидемии стало нарушение санитарных норм в лагерях миротворцев, которые прибыли восстанавливать остров и помогать населению. Испанка В XIX веке грипп был хорошо известен как "английская болезнь" из-за его активности в промозглую и холодную погоду, но серьезно к нему не относились: куда больше в то время врачей занимал туберкулез. Благоприятную почву для эпидемии испанки создала Первая мировая война. Лишения, холод, антисанитария, вспышки тифа и недоедание подорвали иммунитет людей и сделали их более уязвимыми для инфекции. А передвижения солдат на огромные расстояния способствовали быстрому распространению инфекции. Вероятно, новый тип гриппа в Европу завезли китайские рабочие, которые приезжали на заработки: шла война, рук не хватало. Существует также теория, что испанка — результат мутации штамма, который передался человеку от домашней птицы. Новый тип гриппа, по сути, не имел отношения к Испании: первые больные были зарегистрированы в госпитале военной базы Форт-Райли в США в 1918 году. Но уже через несколько недель ею начали болеть и в Европе. Чтобы не спровоцировать панику, врачи молчали и не делали никаких заявлений.

Описание Солдаты из Форт-Райли, заболевшие испанским гриппом, в больничной палате, 1918 год © Public domain/Wikimedia Commons

Испания, сохранявшая нейтралитет в войне, была единственной страной, которая открыто говорила и писала об эпидемии в прессе. Оттого создавалась иллюзия, что болезнь именно испанская, хотя в соседних воюющих странах испанка косила тысячи людей ежедневно. Это была последняя в истории медицины эпидемия, в ходе которой врачи не знали ни ее причин, ни лечения. Первое время даже считали, что испанка сопутствует тифу или является его осложнением. Искали возбудителя, предполагали, что инфекцию разносят москиты — именно поэтому над кроватями больных вешали москитные сетки. Существовали даже конспирологические версии: что болезнь вызвана бактериологическим оружием и водой, которую отравили немцы. О том, что испанка на самом деле — разновидность гриппа, догадаются только в 30-е годы. В США отмечали, что больше и чаще болели солдаты и дети в приютах, но списывали на то, что те пользовались одной посудой и общими зубными щетками. В Америке стали устанавливать на улицах питьевые фонтанчики, которые исключали контакт слизистой с краном. Врачи рекомендовали полоскания содой, мазали глотку раствором йода — таким образом они действительно убивали вирус, и эти методы имели некоторую эффективность.

Описание Трамвай в Сиэтле во время испанского гриппа. Кондуктор и пассажиры в защитных масках, 1918 год © Public domain/Wikimedia Commons

Власти пытались остановить болезнь введением карантинов, одно время даже запрещалось здороваться за руку, однако масштаб пандемии был таким огромным, что эти меры не работали. Пик пандемии был связан с демобилизацией солдат, которые возвращались домой с войны. Болезнь в острой форме убивала за два-три дня: человек страдал от очень высокой температуры, головной боли и ломоты в костях. Потом начинался кашель с кровавой мокротой, лицо синело, наступало удушье. Вирус не щадил в первую очередь молодых. Так, советский революционер Яков Свердлов умер от испанки в возрасте 33 лет, актриса Вера Холодная — в 25 лет, французский поэт Гийом Аполлинер — в 38. Это связано с тем, что вирус вызывал сильнейшую реакцию иммунной системы больного, которая поражала не только очаг воспаления, но и весь организм. У пожилых людей и детей иммунная система была слабее, поэтому они выживали чаще. Испанский грипп давал осложнения на сердце, приводил к менингиту и пневмонии.

Описание Знак на военно-морском авиационном заводе в Филадельфии, указывающий на опасность испанского гриппа, 1918 год © U.S. Naval History and Heritage Command via AP