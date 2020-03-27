{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Си Цзиньпин попросил Трампа защитить китайских студентов в США на фоне усиления пандемии

По словам председателя КНР, в США все еще остаются многие граждане Китая

ПЕКИН, 27 марта. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом попросил американского лидера обеспечить защиту проживающих в Соединенных Штатах китайских студентов в связи с усилением эпидемии нового коронавируса. Об этом сообщил МИД Китая.

"В США все еще остаются многие граждане КНР, в том числе студенты. Китайское правительство уделяет большое внимание обеспечению их здоровья и безопасности, - приводит слова Си Цзиньпина сайт китайского внешнеполитического ведомства. - Надеюсь, что американская сторона предпримет эффективные меры и защитит их жизни".

По словам председателя КНР, китайское руководство намерено помогать США, которые испытывают большие трудности в связи с быстрым распространением пневмонии. "Мы готовы продолжать делиться абсолютно всеми данными и информацией, а также опытом", - подчеркнул он.

Соединенные Штаты в пятницу вышли на первое место в мире по количеству заразившихся новым коронавирусом, обойдя КНР и Италию. В США насчитывается более 85 тыс. инфицированных, из них более 1,2 тыс. умерли.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов.

Теги
СШАИталияКитайСи ЦзиньпинТрамп, ДональдРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В Севастополе подтвердили первые случаи заражения коронавирусом
Пять заболевших недавно посещали Францию, Великобританию и Юго-Восточную Азию
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС