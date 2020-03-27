Си Цзиньпин попросил Трампа защитить китайских студентов в США на фоне усиления пандемии

ПЕКИН, 27 марта. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом попросил американского лидера обеспечить защиту проживающих в Соединенных Штатах китайских студентов в связи с усилением эпидемии нового коронавируса. Об этом сообщил МИД Китая.

"В США все еще остаются многие граждане КНР, в том числе студенты. Китайское правительство уделяет большое внимание обеспечению их здоровья и безопасности, - приводит слова Си Цзиньпина сайт китайского внешнеполитического ведомства. - Надеюсь, что американская сторона предпримет эффективные меры и защитит их жизни".

По словам председателя КНР, китайское руководство намерено помогать США, которые испытывают большие трудности в связи с быстрым распространением пневмонии. "Мы готовы продолжать делиться абсолютно всеми данными и информацией, а также опытом", - подчеркнул он.

Соединенные Штаты в пятницу вышли на первое место в мире по количеству заразившихся новым коронавирусом, обойдя КНР и Италию. В США насчитывается более 85 тыс. инфицированных, из них более 1,2 тыс. умерли.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов.