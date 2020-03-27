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Распространение коронавируса нового типа

Эксперт: детские площадки лучше не посещать из-за коронавируса

Как отметила руководитель отдела ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова, идеальным местом прогулки является площадка рядом с загородном домом или на дачном участке

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Прогулки с ребенком на детских площадках стоит сократить из-за риска заражения коронавирусом, сообщила в пятницу руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, врач-инфекционист Татьяна Руженцова.

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"Не стоит лишний раз посещать детские площадки. Если очень тяжело, допустим, ребенку сидеть дома, то выйти погулять можно, но только в тех местах, где нет других детей, где не будет общения, где нет вероятности подхватить эту инфекцию", - сказала она в эфире телеканала "Россия-24".

По ее мнению, идеальным местом прогулки является площадка рядом с загородном домом или прямо на дачном участке, где риск других контактов максимально сокращен.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 840 случаев заражения, двое умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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