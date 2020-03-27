{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Нарышкин призвал не сокращать бюджетные места в вузах по историческим направлениям

В ходе заседания президиума РИО также был затронут вопрос оценки качества научных исследований

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Российские вузы не должны сокращать бюджетные места для подготовки специалистов по направлениям "история и археология", а также "архивное дело". Об этом заявил в пятницу председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин в ходе заседания президиума РИО.

"Главное - не потерять бюджетные места, не сократить подготовку специалистов по специальностям "история и археология", "архивное дело", а в ряде случаев усилить историческое образование в регионах. То же самое можно сказать и о направлениях подготовки по направлениях "востоковедение" и "африканистика". <…> Средний возраст научных сотрудников довольно высокий, и очень мало приходит молодых специалистов. В этой ситуации крайне важно не утратить уникальные страноведческие компетенции", - сказал он.

Нарышкин предложил решать этот вопрос в трехстороннем формате. "Что касается укрупненной группы направлений подготовки "история и археология", полагаю, что можно было бы определять необходимый объем бюджетных мест в трехстороннем формате: Министерство образования и науки, Федеральное архивное агентство и Российское историческое общество как крупнейшее общественное объединение", - сказал председатель РИО.

В ходе заседания также был затронут вопрос оценки качества научных исследований. "Оценка научных исследований - задача очень сложная, в ней не может быть простых решений, однако, когда приоритетом становится отчетность, люди неизбежно стараются подстроиться под эту систему, подчас в ущерб собственно научной работе. Но изначальный замысел был совсем другим, и [надо] вместе заняться тонкой настройкой текущих критериев и показателей", - сказал Нарышкин.

Участники также обсудили вопросы финансирования музеев и архивов, которые принадлежат учреждениям, подведомственным Министерству науки и высшего образования. По словам председателя Российского исторического общества, данный вопрос необходимо проработать с Министерством культуры, "тем более, что многие руководители федеральных музеев ищут возможность нормативно закрепить ведущуюся у них научную работу".

Также была рассмотрена тема развития российской академической археологии, в частности так называемые спасательные полевые работы (работы по сохранению объектов археологического наследия с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов в целях их сохранения и получения научных знаний - прим. ТАСС). "Выбор подрядчика для их проведения осуществляется на конкурсной основе, а главным критерием отбора выступает, как правило, цена контракта. Итоги прошлых лет демонстрируют, что примерно в 70% случаев академические институты проигрывают коммерческим компаниям, снижение издержек такими компаниями часто достигается за счет отказа от научной составляющей. Количество научных публикаций по итогам работ у компаний в пять-шесть раз ниже, чем у институтов, и на это следует обратить внимание", - добавил Нарышкин.

Теги
Нарышкин, Сергей ЕвгеньевичРоссия
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Вторая группа туристов вернулась на Сахалин чартерным рейсом из Таиланда
Всего на борту самолета находилось 250 человек, их поместят на карантин в санаторий "Синегорские минеральные воды"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС