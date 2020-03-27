Нарышкин призвал не сокращать бюджетные места в вузах по историческим направлениям

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Российские вузы не должны сокращать бюджетные места для подготовки специалистов по направлениям "история и археология", а также "архивное дело". Об этом заявил в пятницу председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин в ходе заседания президиума РИО.

"Главное - не потерять бюджетные места, не сократить подготовку специалистов по специальностям "история и археология", "архивное дело", а в ряде случаев усилить историческое образование в регионах. То же самое можно сказать и о направлениях подготовки по направлениях "востоковедение" и "африканистика". <…> Средний возраст научных сотрудников довольно высокий, и очень мало приходит молодых специалистов. В этой ситуации крайне важно не утратить уникальные страноведческие компетенции", - сказал он.

Нарышкин предложил решать этот вопрос в трехстороннем формате. "Что касается укрупненной группы направлений подготовки "история и археология", полагаю, что можно было бы определять необходимый объем бюджетных мест в трехстороннем формате: Министерство образования и науки, Федеральное архивное агентство и Российское историческое общество как крупнейшее общественное объединение", - сказал председатель РИО.

В ходе заседания также был затронут вопрос оценки качества научных исследований. "Оценка научных исследований - задача очень сложная, в ней не может быть простых решений, однако, когда приоритетом становится отчетность, люди неизбежно стараются подстроиться под эту систему, подчас в ущерб собственно научной работе. Но изначальный замысел был совсем другим, и [надо] вместе заняться тонкой настройкой текущих критериев и показателей", - сказал Нарышкин.

Участники также обсудили вопросы финансирования музеев и архивов, которые принадлежат учреждениям, подведомственным Министерству науки и высшего образования. По словам председателя Российского исторического общества, данный вопрос необходимо проработать с Министерством культуры, "тем более, что многие руководители федеральных музеев ищут возможность нормативно закрепить ведущуюся у них научную работу".

Также была рассмотрена тема развития российской академической археологии, в частности так называемые спасательные полевые работы (работы по сохранению объектов археологического наследия с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов в целях их сохранения и получения научных знаний - прим. ТАСС). "Выбор подрядчика для их проведения осуществляется на конкурсной основе, а главным критерием отбора выступает, как правило, цена контракта. Итоги прошлых лет демонстрируют, что примерно в 70% случаев академические институты проигрывают коммерческим компаниям, снижение издержек такими компаниями часто достигается за счет отказа от научной составляющей. Количество научных публикаций по итогам работ у компаний в пять-шесть раз ниже, чем у институтов, и на это следует обратить внимание", - добавил Нарышкин.