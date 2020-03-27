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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: глава генштаба ВС Филиппин заразился коронавирусом

Сообщается, что Фелимон Сантос чувствует себя хорошо и продолжит выполнять свои обязанности

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Глава генштаба вооруженных сил Филиппин генерал Фелимон Сантос инфицирован коронавирусом. Об этом в пятницу информирует телеканал CNN Philippines со ссылкой на сообщение вооруженных сил.

По информации телеканала, генерал сдал тест на коронавирус 23 марта, результаты стали известны 27 марта. В сообщении подчеркивается, что Фелимон Сантос чувствует себя хорошо и продолжит выполнять свои обязанности.

В связи с обнаружением коронавируса у главы генштаба о необходимости отправиться в самоизоляцию заявили министр национальной обороны Дельфин Лорензана и министр туризма Бернадетт Ромуло-Пуят.

Ранее стало известно, что США и Филиппины отменили совместные военные учения из-за пандемии нового коронавируса.

По последним данным, филиппинские медики выявили 707 случаев инфицирования коронавирусом в стране, 45 человек умерли.

Теги
ФилиппиныРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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