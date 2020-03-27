На Украине зафиксировано 218 случаев заражения коронавирусной инфекцией

КИЕВ, 27 марта. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусной инфекцией на Украине составляет 218. Об этом в пятницу на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения страны Виктор Ляшко.

"За сутки у нас 62 новых случая коронавируса. В целом у нас 218 случаев коронавируса, 5 летальных", - сказал он.

Ляшко также сообщил о поправившихся: "Сегодня мы имеем четыре случая выздоровевших, все в Черновицкой области, - это трое взрослых и один ребенок".

Больше всего заболевших, по его информации, в столице и на западе страны: в Киеве и Черновицкой области - по 47 случаев. В Киевской области - 32 больных, в Тернопольской - 25, в Ивано-Франковской - 24. В остальных регионах Украины зафиксированы единичные случаи. Два летальных случая зарегистрированы в Ивано-Франковской области и по одному в Житомирской, Тернопольской и Черновицкой.

Представитель Минздрава также отметил, что большое количество заболеваний фиксируется у людей трудоспособного возраста. "Мы будем пересматривать подходы к карантинным мерам, поскольку видим, что мобильность населения от 18 до 50 лет большая, и это большая группа риска", - отметил Ляшко.

В связи с распространением коронавирусной инфекции до 24 апреля на всей территории Украины введен режим чрезвычайной ситуации и общенациональный карантин.