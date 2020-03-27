МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Каждый пятый инцифированный коронавирусом в России заразился через контакт с заболевшим. Об этом сообщила в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

"Хочу обратить внимание на то, что из общего количества выявленных инфицированных 20% - это люди, которых мы выявили как контактных, они не выезжали. Активность очагов там, где привезли инфекцию в РФ, безусловно, имеет место в развитии эпидемиологической ситуации, и я прошу на это обращать особое внимание во всех субъектах, и главное, граждан РФ [обращать внимание], потому что риски на сегодняшний день реальны", - сказала она.

Попова также рассказала, что у 72% из общего числа инфицированных наблюдается клиническая картина острых респираторных вирусных инфекций, у 18% заболевание, вызванное новой коронавирусной инфекцией, протекает бессимптомно. "Вместе с тем 10% заболевших имеют диагноз "пневмония", - добавила она.

Попова также сообщила, что около 10 тыс. из выявленных 15 тыс. контактировавших с пациентами с подтвержденным заражением коронавирусом остаются на данный момент под медицинским наблюдением. "Из 15 тыс. "контактных", которых мы пронаблюдали, остаются под наблюдением 10 тыс., пять тысяч благополучно прошли этот период, обследованы и на сегодняшний день абсолютно здоровыми участвуют в жизни страны", - сказала она.

Попова также отметила, что в стране поменялся алгоритм выявления вируса, также было увеличено количество лабораторий, проводящих эти исследования. Кроме того, был проведен учет всей приборной базы в стране как в государственных, так и частных лабораториях, способных проводить диагностику, определены объемы производства тест-систем на сегодняшний и перспективный периоды.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения, выздоровели 45 человек, трое умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.