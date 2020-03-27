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Песков считает, что авторов фейков о коронавирусе нужно карать по закону

По словам представителя Кремля, "распространение информационных "уток" совершенно ненужным образом нагнетает обстановку"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Кремль поддерживает активную борьбу правоохранителей с ложными сообщениями о масштабах распространения коронавируса в России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Это абсолютно правильно в такой ситуации, потому что распространение информационных "уток" или фейков сейчас воспринимается людьми особо болезненно, это совершенно ненужным образом нагнетает обстановку, - отметил он. - В таких ситуациях это должно караться по закону".

Представитель Кремля добавил, что ему неизвестно о каких-либо перегибах в этой работе правоохранителей. Комментируя один из таких случаев, когда пользователь одной из соцсетей был оштрафован на 300 тыс. рублей за распространение информации о якобы сокрытии властями истинных масштабов распространения вируса в регионе, Песков обратил внимание, что если этот аккаунт был открытым, то имеет место распространение ложной информации в глобальной сети. "Поэтому это абсолютно оправданные действия [правоохранителей]", - резюмировал он.

Следственный комитет России создал рабочую группу по предупреждению распространения среди населения ложной информации о ситуации с коронавирусной инфекцией (COVID-19) в стране. За распространение фейков о коронавирусе СК может возбудить уголовные дела по ч. 1 ст. 237 УК РФ ("Искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей") и ч. 4 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих"). Если по ч. 1 ст. 237 УК РФ распространителям фейков может грозить от штрафа до 300 тыс. рублей до двух лет принудительных работ либо лишение свободы, то вторая статья предусматривает штраф в 10 раз больше. Так, по ч. 4 ст. 128.1 УК РФ виновным грозит штраф до 3 млн рублей или в размере дохода за период до трех лет. В качестве альтернативы предусмотрено до 400 часов обязательных работ.

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