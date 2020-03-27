В экспериментальный дом под куполом в Якутии заселились новые жильцы

ЯКУТСК, 27 марта. /ТАСС/. Новые жильцы заселились в дом под куполом в пригороде Якутска, который разработали ученые Северо-Восточного федерального университета и группа компаний Sinet Group. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба университета.

"Виталий еще в середине февраля за две недели до выселения предупредил, что надо найти замену, он уезжает в долгий отпуск. Решили, что две семьи из запасных не подойдут ввиду необходимости оказывать содействие в эксперименте: у второй семьи-блогеров нет машины, у третьей отсутствуют навыки и физические кондиции", - приводит пресс-служба слова руководителя проекта, декана автодорожного факультета вуза Дмитрия Филиппова.

Как сообщила ТАСС участница проекта Айыына Ефремова, они проживают в экспериментальном доме с мужем Александром и дочерью Алисой. "Желание поучаствовать в эксперименте появилось сразу, как только мы услышали новость о доме под куполом. Живем здесь уже почти месяц. В целом все нормально. Раньше жили также в частном доме в черте города", - рассказала она.

Айыына ухаживает за ребенком дома, муж работает в Якустке. "На дорогу туда и обратно у него сейчас уходит больше времени. Ехать до Якутска нужно один час. К тому же сейчас он топит котел и заправляет генератор, чтобы дом был оснащен электричеством. Это физический труд, поэтому Саша даже похудел", - рассказала участница проекта.

Купол представляет собой пятитонную конструкцию, возведенную вокруг одноэтажного дома с гаражом. Инициаторы проекта рассчитывают получить данные о возможности применения купольных конструкций для различных зданий и инженерных объектов в суровых климатических условиях. Ранее в экспериментальном доме на 128 кв. м в 40 км от Якутска проживал доброволец, житель Якутска Виталий Литвинов, который покинул проект из-за необходимости уйти в длительный отпуск. Ученые круглосуточно фиксируют энергопараметры, учитывая расход топливных ресурсов. При этом важнейшим направлением эксперимента являются мониторинг и прогноз состояния вечной мерзлоты.