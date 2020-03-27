В Москве разработали базу медицинских данных для ускорения диагностики COVID-19

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Специалисты Центра диагностики и телемедицины совместно с Городской клинической больницей №40 (Коммунарка) и Инфекционной клинической больницей №1 департамента здравоохранения Москвы создали базу данных (датасет), состоящую из компьютерных томограмм органов грудной клетки пациентов с подтвержденным COVID-19. Эта информация будет использована для разработки и тестирования систем искусственного интеллекта в диагностике, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе центра.

Данные были собраны в обезличенном виде с помощью Единого радиологического информационного сервиса (ЕРИС), куда поступают результаты исследований подключенного к ней диагностического оборудования из 80 московских медицинских организаций департамента здравоохранения. Результаты компьютерной томографии и рентгенографии дополняют комплекс диагностики COVID-19, основным инструментом которой в данный момент выступает специальный лабораторный ПЦР-тест, обнаруживающий наличие вирусных частиц у заболевших людей.

"Чтобы улучшить лучевую диагностику COVID-19 и выявляемость подобных пациентов, эксперты Центра диагностики и телемедицины департамента здравоохранения Москвы совместно с Городской клинической больницей №40 (Коммунарка) и Инфекционной клинической больницей №1 активно собирают базу данных рентгенограмм и компьютерных томограмм органов грудной клетки пациентов с лабораторно верифицированной инфекцией COVID-19. В дальнейшем эта база данных сможет использоваться для разработки и дообучения алгоритмов искусственного интеллекта, которые должны будут облегчить и ускорить работу врачей-рентгенологов в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки", - сказали ТАСС в пресс-службе центра.

Сейчас в рамках работы по созданию датасета собраны компьютерные томограммы органов грудной клетки пациентов с лабораторно подтвержденной инфекцией COVID-19. Это снимки, которые были сделаны при поступлении больных в стационары и в динамике через определенное время после госпитализации. В базу данных на данный момент включено около 50 исследований от 20 пациентов, база будет дополняться новыми случаями.

"Компьютерная томография и рентгенография представляют собой важнейшие методы, входящие в состав комплексной диагностики инфекции COVID-19. Специалисты видят на снимках индивидуальные особенности и сверяют их с критериями патологий при вирусных поражениях легких разной степени тяжести. Но для этого нужно знать то, как они могут выглядеть у того или иного пациента на разных стадиях, какая может быть динамика. Иногда клинических признаков еще нет, а КТ уже показывает начальные изменения. Этот факт важен для ранней диагностики новых случаев", - пояснил ТАСС главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике ДЗМ и Минздрава РФ по ЦФО, директор Центра диагностики и телемедицины, профессор Сергей Морозов.

Получение госсвидетельства

В ближайшее время специалисты планируют получить государственное свидетельство о регистрации базы данных, а также дополнить датасет клиническими и лабораторными данными. Сбор рентгенограмм и компьютерных томограмм в базу идет в режиме реального времени и открыт для других медицинских организаций. Центр также приглашает разработчиков сервисов на основе искусственного интеллекта для тестирования их алгоритмов в рамках эксперимента по испытаниям технологий компьютерного зрения, сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.