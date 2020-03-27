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Распространение коронавируса нового типа

Губернаторам рекомендовано сократить поездки из-за коронавируса

Ранее глава Хакасии Валентин Коновалов сообщил, что будет до 29 марта включительно соблюдать режим самоизоляции

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Рекомендация сократить поездки в связи с распространением коронавируса распространяется в том числе и на глав регионов России. На это в пятницу обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Так это уже рекомендовано", - ответил он на вопрос, будет ли федеральным центром дана рекомендация главам регионам максимально сократить поездки и мероприятия из-за эпидемиологической ситуации.

Ранее глава Хакасии Валентин Коновалов сообщил, что будет до 29 марта включительно соблюдать режим самоизоляции из-за того, что летел одним рейсом с заразившейся коронавирусом женщиной. В четверг коронавирус подтвердился у жительницы Хакасии, вернувшейся из Италии через Москву 15 марта. Как уточнили ТАСС в пресс-службе республиканского правительства, срок карантина для Коновалова был согласован с территориальным управлением Роспотребнадзора, 29 марта истекает двухнедельный период самоизоляции для таких случаев.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичХакасияКоновалов, Валентин ОлеговичРаспространение коронавируса нового типа
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