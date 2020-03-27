Бизнес в Японии: как он устроен. Семинары и стажировки "Японского центра"

Большая часть предприятий Японии относится к малому бизнесу. Около половины из них - небольшие семейные фирмы. При этом крупный бизнес часто делает заказы именно у таких компаний.
Опытом развития МСП японцы уже много лет активно делятся с россиянами. Наладить контакт между странами помогает АНО "Японский центр". Он появился благодаря меморандуму между правительствами России и Японии в 2000 году, и сейчас у него есть головной офис в Москве и филиалы в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Хабаровске, Владивостоке и Южно-Сахалинске - они охватывают всю территорию страны.
"Наша организация на протяжении многих лет работает для продвижения двусторонних экономических, научно-технических связей между Россией и Японией, выстраивает личные человеческие связи во многих российских регионах, - говорит директор АНО "Японский центр" Хамано Митихиро. - Партнеры центра - Минэкономразвития РФ, Федеральный ресурсный центр, многие региональные ресурсные центры, местные органы администрации, а также сотни молодых российских управленцев и бизнесменов, часть которых объединяется вокруг ассоциаций выпускников Президентской Программы и стажеров в Японии".
Бизнес по-японски: семинары об опыте и практике Японии
Государственная поддержка играет большую роль в "бизнесе по-японски". Для стимуляции роста экономики, в том числе и туристической отрасли, руководство Японии оказывает помощь МСП. Еще в 1948 году в правительстве создали Агентство по поддержке малых и средних предприятий. Оно занимается системой государственных гарантий по коммерческим кредитам и обеспечивает налоговые льготы для различных категорий малых фирм.
Около половины МСП в Японии - подрядчики крупного бизнеса. Государство законодательно регулирует эти взаимоотношения, защищая маленькие фирмы от недобросовестного выполнения условий договоров. Так же, как в Европе и США, в Японии развита система консультирования, обучения и обмена знаниями для МСП. Этим занимаются городские центры поддержки предпринимателей.
Принципами поддержки предпринимательства и активизации региональной экономики японцы готовы делиться и с иностранцами. АНО "Японский центр" организовывает бесплатные семинары на множество связанных с карьерой и предпринимательством тем. Например, на семинаре "Как повысить качество и производительность на российских предприятиях" слушатели могут узнать, как правильно организовать работу на площадке так, чтобы повысить и эффективность, и качество.
Японский подход к ведению бизнеса уникален. Он сильно отличается от, например, европейского и имеет ряд особенностей и преимуществ - их перенимают и многие западные компании. И о них же лекторы, приглашенные "Японским центром", рассказывают на своих многочисленных бесплатных семинарах.
Одна из таких тем - контроль качества. В "Японском центре" своим 35-летним опытом работы по контролю качества в компании Komatsu делился известный в Японии эксперт Хирума Ясуо - он планирует еще не раз приехать в Россию с семинаром. Строгий контроль качества продукции или услуг на всех уровнях - один из основополагающих принципов японских предприятий. Для этого многие сотрудники японских компаний постоянно проходят обучение, причем на каждом предприятии программа своя. На специальных семинарах для них выступают специалисты-консультанты - они дают сотрудникам конкретные рекомендации.
В Японии есть и так называемые кружки качества. Участие в них добровольное, а заседания кружка, как правило, проводят еженедельно. Если такие встречи проходят после работы, то компания выплачивает сотрудникам компенсацию за сверхурочное время.
Тема мотивации сотрудников - одна из самых актуальных для российских компаний, так что "Японский центр" ежегодно приглашает японских экспертов в сфере HR. Японцы подчеркивают: главная ценность любой компании - это люди. Мотивировать сотрудников на японских предприятиях помогает эффективная система управления человеческими ресурсами. Выпускники, которых компании ежегодно приглашают на свободные должности, приступают к своим обязанностям только после внутреннего обучения и адаптации.
Кроме того, в Японии принято строить отношения в коллективе, основанные на уважении к старшим и командной работе. Средний возраст руководителей небольших предприятий в Японии составляет 62 года. Перед тем как перейти на руководящую должность, многие из них работают в фирме десятки лет. Сотрудники прежде всего считают себя членами группы - трудовой коллектив для них так же значим, как и семья. Во многом поэтому у японцев не принято часто менять работу.
Характер таких доверительных отношений передается и потребителям. В Японии уже давно задались вопросом: как можно создать постоянных клиентов из случайных покупателей? Конечно, в первую очередь важно высокое качество товаров и услуг, скорость их предоставления. Но помимо этого значительную роль играет и внимание к каждому клиенту, полная открытость. Многие японские предприятия предлагают людям приехать на свой завод и проследить за процессом производства. А на предприятиях пищевой промышленности такие экскурсии обычно заканчивают дегустацией.
Другая особенность "бизнеса по-японски" - особое внимание к регионам и их продукции. В 1979 году эта особенность переросла в отдельную экономическую модель "Одна деревня - один продукт". Ее придумал японский губернатор Оита Морихико, который 24 года руководил префектурой Хирамацу, и изначально она должна была просто помочь региону выжить. Принцип этой модели заключается в выявлении и изучении местных ресурсов и создании из них уникальной продукции. В конце ХХ века, в эпоху интенсивной глобализации, эта концепция помогла серьезно поднять региональную экономику. Производство, хорошо зарекомендовавшее себя на местном рынке, затем успешно расширяется. Именно благодаря такому подходу во всей Японии известны грибы сиитаке, выращиваемые в префектуре Оита, маринованные абрикосы из префектуры Нагано и хурма из префектуры Фукуока.
Туризм - еще одна важная отрасль, которая является рычагом для развития общества и повышения уровня жизни в регионах. Несмотря на то, что в Японии уникальные природно-климатические условия и самобытная культура, развитие бренда отдельных регионов требует большой работы. Сейчас активно развивается так называемый "маркетинг туристических направлений" (DMO), один из ярких примеров которого - создание туристической зоны "Снежная страна". Ее бренд-менеджер Фудзино Кэн в своем семинаре этой весной объяснял, что для создания и поддержания туристического бренда необходимо не только четко определить целевую аудиторию и создать ценности, товары, связанные с жизнью и культурой региона, но и постоянно проводить контроль качества продуктов, мест проживания туристов.
В настоящий момент Россия - одно из важных направлений для выездного туризма Японии, а 2020-2021 год официально объявлен Годом японо-российских межрегиональных и побратимских обменов. Глава Японской туристической организации при Министерстве государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Хироси Табата в мае 2019 года отмечал: японская сторона приложит все усилия для того, чтобы увеличить взаимный туристический поток между Японией и РФ до 400 тыс. человек к 2023 году.
Увеличение туристического потока, в свою очередь, стимулирует и развитие торгово-экономических отношений между Японией и Россией. В настоящее время особое место в сотрудничестве наших стран занимает сфера медицины (кайдзен в клинике, цифровизация медицины) и информационных технологий.
Японо-российское сотрудничество: IT и медицина
IT - одно из самых успешных направлений сотрудничества между Японией и Россией. В России именно информационные технологии развиваются самыми быстрыми темпами, так что японцы особенно заинтересованы в поиске российских партнеров в этой сфере.
За последние годы японские корпорации начали сотрудничать с несколькими крупными российскими компаниями. Среди них, например, Qiwi, 14,9% акций которой приобрела японская торговая компания Mitsui. В 2016 году сервис CarPrice открыл офис в Токио, а в 2017-м получил инвестиции от японского фонда Mitsui. В 2018 году российская компания VisionLabs запустила в Японии облачную платформу для распознавания лиц.
Малые и средние предприятия также активно ищут возможности международного сотрудничества. В ноябре прошлого года "Японский центр" провел Японо-российский форум и Деловые переговоры МСП в Посольстве Японии - IT-сферу там представляла целая половина японских компаний, а в переговорах с российской стороны участвовали около 200 человек. В 2018 году центр организовывал работу японского павильона Startup Village в Сколкове, а осенью 2019 года, когда японские IT-специалисты приезжали стажироваться в Москву и Московскую область, оказывал всестороннее содействие пригласившей их российской стороне.
Цифровым и интернет-технологиям центр регулярно посвящает и свои стажировки в Японии. По словам креативного директора группы компаний "Платформа" и сооснователя проекта "Открой Тихоокеанскую Россию" Татьяны Заречневой, именно участие в стажировке "Информационные технологии в бизнесе" в 2004 году позволило ей понять разницу между российским и японским подходом к IT.
"В Японии веб шел, скорее, от мобильного, что меня тогда и поразило, у нас же мобильный интернет стал нормой не так давно, - говорит Татьяна. - В Японии для веба первична функциональность и мобильность. У нас первичен креатив, дизайн, а функционал вторичен. Сейчас эта тенденция выравнивается, но все же мы отталкиваемся от возможностей клиентов. У нас относительно общего числа компаний немного таких, которые готовы выстраивать всю цепочку от креативной концепции до глубокой аналитики результатов рекламной кампании на уровне продаж, удержания клиента. Но зато для таких клиентов мы проявляем весь свой набор компетенций. Сейчас это ведь основное преимущество интернета".
Сфера медицины является не менее приоритетной в сотрудничестве между двумя странами. Еще в 2016 году президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ подписали план по экономическому сотрудничеству из восьми пунктов. В нем первым пунктом обозначено "сотрудничество, способствующее увеличению продолжительности здоровой жизни российских граждан за счет повышения уровня медицинского обслуживания". Эти договоренности дали начало многим совместным российско-японским медицинским проектам. Так, были открыты реабилитационный центр в Хабаровске, диагностический центр во Владивостоке, в которых используется японское оборудование; заключено лицензионное соглашение о производстве и продвижении противотуберкулезного препарата "Деламанид" между Otsuka Pharmaceutical и "Р-Фарм", проводятся интернет-конференции японских и российских специалистов по вопросам детской онкологии.
Для медицины также особенно актуально повышение эффективности работы по кайдзен, цифровизация. Цели кайдзен в медицине могут быть разными: улучшение безопасности пациента, расширение услуг и повышение качества, увеличение прибыли. Генеральный директор японской компании ITEC Сэки Дзётаро в семинаре "Японского центра" отмечал, что большое значение для кайдзен имеет визуализация: в первую очередь, умение посмотреть на процесс глазами пациента. Что пациент должен сделать, чтобы обратиться к врачу, как выглядит схема передвижения пациентов и персонала внутри больницы? Работа медицинского учреждения состоит из множества деталей, и в конечном счете именно от них зависит его эффективность и привлекательность для пациента.
В прошлом году в семинарах "Японского центра" участвовали более 4 тыс. человек. И особой популярностью пользовались семинары, посвященные кайдзен.
Кайдзен в Японии и в России
Бизнес в Японии строится по системе "бережливого производства". Сотрудник начинает работу с организации своего рабочего пространства, где не должно быть ничего лишнего. Инструменты всегда кладут на свое, четко отведенное место, а часто их и раскладывают определенным образом.
Компании стараются уменьшить свои убытки, выровнять нагрузку на производство и сделать его безотходным. Такое отношение к работе японцы называют кайдзен (kaizen, яп. - непрерывное улучшение). Оно известно как философия, которая учит постоянно совершенствовать процессы и принципы управления - причем как в работе, так и в жизни в целом. Японцы стали применять ее во время восстановления национальной экономики после Второй мировой войны. Тогда правительство Японии поощряло создание новых и модернизацию отстающих предприятий. Среднегодовой темп роста валовых вложений в Японии в 1959-1964 годах составил 17%. За 15 лет (с 1950 по 1964 годы) в основной капитал было вложено свыше 30 трлн иен. После успеха этой трудовой философии ее начали адаптировать компании во всем мире.
Одной из самых известных компаний, практикующих принципы кайдзен, является Toyota Motor Corporation. Там проводят специальные мероприятия по развитию профессиональных навыков, а кайдзен внедряется на всех уровнях: от стартовых позиций и до самых верхов корпоративного управления.
Основной фокус кайдзен - повышение "качества" персонала. Именно от этого, по мнению японцев, зависит качество выпускаемой продукции и услуг. Каждый сотрудник фирмы регулярно предлагает улучшения. Часто это локальные усовершенствования. Но в этом и заключается суть кайдзен - большое количество малых улучшений приводит к чему-то значительному.
Своими методами кайдзен японцы делятся как на семинарах, так и на стажировках "Японского центра", где подробно рассказывают, например, о том, как правильно развивать кадровую систему, формировать правильный взгляд на ведение своего бизнеса и т. д.
По словам предпринимателя Алексея Жеремяна, после стажировки в Японии он открыл собственное дело, о котором всегда мечтал. Сейчас Алексей - генеральный директор фирмы по дизайну и производству нестандартной мебели и торгового оборудования.
"Работа на стажировке была очень динамичная. Благодаря интенсивному поступлению информации пробелы заполнились недостающими знаниями и я понял, что готов", - вспоминает Жеремян. - На нашем предприятии мы активно практикуем кайдзен. Применяем многие элементы из TPS, производственной системы Toyota. Не могу похвастаться, что все уже внедрили и довели до совершенства. Что-то работает, что-то - нет. Но в целом опыт крайне положительный", - добавил Алексей.
Жеремян рассказывает, что каждую пятницу после обеда на его производстве наступает время, когда работа приостанавливается и весь цех занимается улучшением производства: настраивает станки, ремонтирует раздевалку, ящики для инструментов. Такая практика позволяет сотрудникам уже на следующий день работать немного эффективнее.
О полезности взаимодействия с Центром и стажировок в Японии рассказывает и Алексей Олифиренко, генеральный директор одной российской компании по консалтингу и автоматизации: "Благодаря „Японскому центру“ удалось установить договоренность с президентом японской консалтинговой фирмы Toyota Engineering Corporation о реализации совместных проектов по кайдзен и Global Benchmarking".
"Японский центр" проводит стажировки с сентября по декабрь. Десятидневная программа включает в себя лекционный курс и посещение отраслевых предприятий. Чтобы стать участником, нужно заполнить специальную анкету и прийти на отборочный семинар либо пройти индивидуальное собеседование. В 2019 году центр провел 11 стажировок по темам: управление малыми и средними предприятиями, активизация региональных экономик, городская инфраструктура, модернизация медицины, информационные технологии, туристический бизнес и другим.