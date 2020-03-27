Бизнес в Японии: как он устроен. Семинары и стажировки "Японского центра"

Большая часть предприятий Японии относится к малому бизнесу. Около половины из них - небольшие семейные фирмы. При этом крупный бизнес часто делает заказы именно у таких компаний.

Опытом развития МСП японцы уже много лет активно делятся с россиянами. Наладить контакт между странами помогает АНО "Японский центр". Он появился благодаря меморандуму между правительствами России и Японии в 2000 году, и сейчас у него есть головной офис в Москве и филиалы в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Хабаровске, Владивостоке и Южно-Сахалинске - они охватывают всю территорию страны.

"Наша организация на протяжении многих лет работает для продвижения двусторонних экономических, научно-технических связей между Россией и Японией, выстраивает личные человеческие связи во многих российских регионах, - говорит директор АНО "Японский центр" Хамано Митихиро. - Партнеры центра - Минэкономразвития РФ, Федеральный ресурсный центр, многие региональные ресурсные центры, местные органы администрации, а также сотни молодых российских управленцев и бизнесменов, часть которых объединяется вокруг ассоциаций выпускников Президентской Программы и стажеров в Японии".

Бизнес по-японски: семинары об опыте и практике Японии

Государственная поддержка играет большую роль в "бизнесе по-японски". Для стимуляции роста экономики, в том числе и туристической отрасли, руководство Японии оказывает помощь МСП. Еще в 1948 году в правительстве создали Агентство по поддержке малых и средних предприятий. Оно занимается системой государственных гарантий по коммерческим кредитам и обеспечивает налоговые льготы для различных категорий малых фирм.

Около половины МСП в Японии - подрядчики крупного бизнеса. Государство законодательно регулирует эти взаимоотношения, защищая маленькие фирмы от недобросовестного выполнения условий договоров. Так же, как в Европе и США, в Японии развита система консультирования, обучения и обмена знаниями для МСП. Этим занимаются городские центры поддержки предпринимателей.

Принципами поддержки предпринимательства и активизации региональной экономики японцы готовы делиться и с иностранцами. АНО "Японский центр" организовывает бесплатные семинары на множество связанных с карьерой и предпринимательством тем. Например, на семинаре "Как повысить качество и производительность на российских предприятиях" слушатели могут узнать, как правильно организовать работу на площадке так, чтобы повысить и эффективность, и качество.

Японский подход к ведению бизнеса уникален. Он сильно отличается от, например, европейского и имеет ряд особенностей и преимуществ - их перенимают и многие западные компании. И о них же лекторы, приглашенные "Японским центром", рассказывают на своих многочисленных бесплатных семинарах.

Одна из таких тем - контроль качества. В "Японском центре" своим 35-летним опытом работы по контролю качества в компании Komatsu делился известный в Японии эксперт Хирума Ясуо - он планирует еще не раз приехать в Россию с семинаром. Строгий контроль качества продукции или услуг на всех уровнях - один из основополагающих принципов японских предприятий. Для этого многие сотрудники японских компаний постоянно проходят обучение, причем на каждом предприятии программа своя. На специальных семинарах для них выступают специалисты-консультанты - они дают сотрудникам конкретные рекомендации.

В Японии есть и так называемые кружки качества. Участие в них добровольное, а заседания кружка, как правило, проводят еженедельно. Если такие встречи проходят после работы, то компания выплачивает сотрудникам компенсацию за сверхурочное время.

Тема мотивации сотрудников - одна из самых актуальных для российских компаний, так что "Японский центр" ежегодно приглашает японских экспертов в сфере HR. Японцы подчеркивают: главная ценность любой компании - это люди. Мотивировать сотрудников на японских предприятиях помогает эффективная система управления человеческими ресурсами. Выпускники, которых компании ежегодно приглашают на свободные должности, приступают к своим обязанностям только после внутреннего обучения и адаптации.

Кроме того, в Японии принято строить отношения в коллективе, основанные на уважении к старшим и командной работе. Средний возраст руководителей небольших предприятий в Японии составляет 62 года. Перед тем как перейти на руководящую должность, многие из них работают в фирме десятки лет. Сотрудники прежде всего считают себя членами группы - трудовой коллектив для них так же значим, как и семья. Во многом поэтому у японцев не принято часто менять работу.

Характер таких доверительных отношений передается и потребителям. В Японии уже давно задались вопросом: как можно создать постоянных клиентов из случайных покупателей? Конечно, в первую очередь важно высокое качество товаров и услуг, скорость их предоставления. Но помимо этого значительную роль играет и внимание к каждому клиенту, полная открытость. Многие японские предприятия предлагают людям приехать на свой завод и проследить за процессом производства. А на предприятиях пищевой промышленности такие экскурсии обычно заканчивают дегустацией.

Другая особенность "бизнеса по-японски" - особое внимание к регионам и их продукции. В 1979 году эта особенность переросла в отдельную экономическую модель "Одна деревня - один продукт". Ее придумал японский губернатор Оита Морихико, который 24 года руководил префектурой Хирамацу, и изначально она должна была просто помочь региону выжить. Принцип этой модели заключается в выявлении и изучении местных ресурсов и создании из них уникальной продукции. В конце ХХ века, в эпоху интенсивной глобализации, эта концепция помогла серьезно поднять региональную экономику. Производство, хорошо зарекомендовавшее себя на местном рынке, затем успешно расширяется. Именно благодаря такому подходу во всей Японии известны грибы сиитаке, выращиваемые в префектуре Оита, маринованные абрикосы из префектуры Нагано и хурма из префектуры Фукуока.

Туризм - еще одна важная отрасль, которая является рычагом для развития общества и повышения уровня жизни в регионах. Несмотря на то, что в Японии уникальные природно-климатические условия и самобытная культура, развитие бренда отдельных регионов требует большой работы. Сейчас активно развивается так называемый "маркетинг туристических направлений" (DMO), один из ярких примеров которого - создание туристической зоны "Снежная страна". Ее бренд-менеджер Фудзино Кэн в своем семинаре этой весной объяснял, что для создания и поддержания туристического бренда необходимо не только четко определить целевую аудиторию и создать ценности, товары, связанные с жизнью и культурой региона, но и постоянно проводить контроль качества продуктов, мест проживания туристов.

В настоящий момент Россия - одно из важных направлений для выездного туризма Японии, а 2020-2021 год официально объявлен Годом японо-российских межрегиональных и побратимских обменов. Глава Японской туристической организации при Министерстве государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Хироси Табата в мае 2019 года отмечал: японская сторона приложит все усилия для того, чтобы увеличить взаимный туристический поток между Японией и РФ до 400 тыс. человек к 2023 году.

Увеличение туристического потока, в свою очередь, стимулирует и развитие торгово-экономических отношений между Японией и Россией. В настоящее время особое место в сотрудничестве наших стран занимает сфера медицины (кайдзен в клинике, цифровизация медицины) и информационных технологий.