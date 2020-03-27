В Сочинском нацпарке впервые провели акцию "Сад Памяти"

СОЧИ, 27 марта. /ТАСС/. Акция "Сад памяти" впервые прошла в Сочинском национальном парке, в пятницу в память о погибших в годы Великой Отечественной войны высадили 550 саженцев самшита, сообщила ТАСС представитель оргкомитета акции Марина Игумнова.

"Акция состоялась. Мы высадили, как и планировали, 550 саженцев самшита. Прежде у нас акция "Сад памяти" в стране проводилась на центральных площадках, у мемореалов. На особо охраняемых природных территориях, на территории национального парка прошла впервые акция", - рассказала Игумнова.

По ее словам, в акции приняли участие до 50 человек, в том числе лесники, волонтеры Победы и волонтеры Красного Креста. Несмотря на небольшое количество участников, в рамках профилактики распространения коронавируса все старались соблюдать дистанцию, использовали перчатки и маски.

Самшит колхидский произрастает на особо охраняемых природных территориях Адыгеи и Кубани, в основном это земли Кавказского государственного природного биосферного заповедника и Сочинского нацпарка.

Сочинский национальный парк площадью более 190 тыс. га создан в 1983 году для охраны природы из-за большого наплыва туристов. Он занимает предгорья и горную местность в районе Сочи. Расположен на границе Карачаево-Черкесии, Адыгеи, Краснодарского края и граничит с объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО "Западный Кавказ". На территории охраняемых зон нацпарка можно встретить краснокнижных животных и увидеть исчезающие растения-эндемики, например, особый вид самшитов.

В России международная акция "Сад памяти", посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, началась 18 марта в восьми городах и завершится 22 июня. Уже в первый день высадили в общей сложности 136 тыс. саженцев. Организаторами акции выступает Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Фонда президентских грантов. Присоединились к акции и Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства, одна из задач которых в рамках нацпроекта "Экология" - сохранение зеленого фонда страны.