{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

В Сочинском нацпарке впервые провели акцию "Сад Памяти"

В рамках мероприятия участники высадили 550 саженцев самшита

СОЧИ, 27 марта. /ТАСС/. Акция "Сад памяти" впервые прошла в Сочинском национальном парке, в пятницу в память о погибших в годы Великой Отечественной войны высадили 550 саженцев самшита, сообщила ТАСС представитель оргкомитета акции Марина Игумнова.

"Акция состоялась. Мы высадили, как и планировали, 550 саженцев самшита. Прежде у нас акция "Сад памяти" в стране проводилась на центральных площадках, у мемореалов. На особо охраняемых природных территориях, на территории национального парка прошла впервые акция", - рассказала Игумнова.

По ее словам, в акции приняли участие до 50 человек, в том числе лесники, волонтеры Победы и волонтеры Красного Креста. Несмотря на небольшое количество участников, в рамках профилактики распространения коронавируса все старались соблюдать дистанцию, использовали перчатки и маски.

Самшит колхидский произрастает на особо охраняемых природных территориях Адыгеи и Кубани, в основном это земли Кавказского государственного природного биосферного заповедника и Сочинского нацпарка.

Сочинский национальный парк площадью более 190 тыс. га создан в 1983 году для охраны природы из-за большого наплыва туристов. Он занимает предгорья и горную местность в районе Сочи. Расположен на границе Карачаево-Черкесии, Адыгеи, Краснодарского края и граничит с объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО "Западный Кавказ". На территории охраняемых зон нацпарка можно встретить краснокнижных животных и увидеть исчезающие растения-эндемики, например, особый вид самшитов.

В России международная акция "Сад памяти", посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, началась 18 марта в восьми городах и завершится 22 июня. Уже в первый день высадили в общей сложности 136 тыс. саженцев. Организаторами акции выступает Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Фонда президентских грантов. Присоединились к акции и Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства, одна из задач которых в рамках нацпроекта "Экология" - сохранение зеленого фонда страны.

Теги
РоссияВеликая Отечественная войнаКраснодарский край75-летие Победы
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Комитет Госдумы поддержал законопроект о заключении до семи лет за нарушение карантина
Речь идет о нарушении карантина инфицированными
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС