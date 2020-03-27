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Распространение коронавируса нового типа

Парижские больницы переполнены зараженными коронавирусом

Директор отделения здравоохранения региона Иль-де-Франс Орельен Руссо сообщил, что особо тяжелая ситуация сложилась в домах престарелых
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© EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON

ПАРИЖ, 27 марта. /ТАСС/. Эпидемия COVID-19 достигла в Париже и парижском регионе Иль-де-Франс таких масштабов, что свободных мест в больницах остается крайне мало. Об этом сообщил в пятницу директор регионального отделения здравоохранения Орельен Руссо. Он выступал в эфире радиостанции RTL.

"Масштабы эпидемии просто потрясают, это огромная волна заболеваний. Из 1300 мест в палатах интенсивной терапии и реанимации у нас в настоящее время остаются незанятыми лишь 200", - сообщил медик. По его сведениям, особо тяжелая ситуация сложилась в домах престарелых - там инфицированы 241 человек. "100 человек умерли, но это уже устаревающая цифра", - отметил он. "Ранее радиостанция France Info сообщила, что только в одном доме престарелых, расположенном на востоке Парижа, умерли 16 человек и несколько десятков оказались инфицированными.

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"Мы своими действиями продолжаем создавать своего рода плотину на пути волны заболевания. Надеемся, что это преграда окажется нужной высоты, и волны в ближайшие дни начнут утихать. В частности, благодаря тому, что население находится на карантине", - сказал эксперт.

Он сообщил, что в добавление к еще свободным 200 местам в больницах в пятницу в спешном порядке будут созданы "еще несколько сотен, что позволит продержаться еще несколько дней". "Однако данный эпидемический кризис будет продолжаться гораздо дольше, и нам предстоит принимать новые меры", - признал он. По словам Руссо, благодаря созданию специального сайта для людей, находящихся в санитарном резерве страны, для столичного региона Иль-де-Франс удалось мобилизовать 8,6 тыс. человек, из которых 1,5 тыс. - врачи. В то же время существует нехватка аппаратов искусственного дыхания, абсолютно необходимых для тяжело больных.

"Все имевшиеся аппараты в настоящее время задействованы. Кроме того, для палат реанимации нам необходимы лекарства и расходные средства", - признал врач. В противном случае, предупредил он, госпиталя исчерпают свои возможности помощи населению "через одни или двое суток".

Как сообщил в пятницу телеканалу BFM Фредерик Валету, возглавляющий Федерацию французских госпиталей, на Париж и Парижский район в настоящее время приходится около четверти всех 29 тыс. инфицированных в стране. "Ряд парижских госпиталей работают на пределе. Нам явно понадобится помощь в Иль-де-Франс, потому что все указывает на то, что та крайне тяжелая ситуация, которая первоначально возникла на востоке Франции, теперь повторяется в столичном регионе", - подчеркнул эксперт. По данным Главного управления здравоохранения, по положению на вечер четверга в стране за 24 часа умерли более 360 человек, общее количество смертей на территории страны составило 1 696.

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ФранцияРаспространение коронавируса нового типа
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