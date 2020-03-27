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Минпросвещения на следующей неделе сообщит, будут ли продлены каникулы в школах

Как отмечается, решение будет приниматься исходя из эпидемиологической обстановки в ближайшее время
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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Министерство просвещения примет решение о необходимости продления каникул, исходя из эпидемологической ситуации в стране, и озвучит его регионам к середине следующей недели. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе министерства со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова.

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"Как будет организован учебный процесс и продолжатся ли каникулы после 6 апреля, мы примем решение исходя из эпидемиологической обстановки в ближайшее время, и всю информацию направим в регионы уже к середине следующей недели", - процитировали министра в пресс-службе.

Минпросвещения РФ 14 марта в целях профилактики коронавируса рекомендовало регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение, а 18 марта министр просвещения РФ Сергей Кравцов на заседании рабочей группы по поддержке региональных систем образования сообщил, что весенние каникулы в школах в этом году продлятся с 23 марта по 12 апреля, при этом будет организована поддержка дистанционного обучения школьников.

После того, как в среду президент России Владимир Путин в обращении к гражданам страны объявил следующую неделю нерабочей, министр просвещения Сергей Кравцов издал распоряжение о том, что образовательные организации также не будут работать с 30 марта по 3 апреля: речь о детских садах, школах, организациях дополнительного образования, колледжах и техникумах. При этом, как уточнили ТАСС на горячей линии министерства, в российских детсадах для детей, у которых родители работают в жизнеобеспечивающих службах и будут находиться на рабочем месте, будут организованы специальные дежурные группы.

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