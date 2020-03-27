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В Татарстане работникам предприятия выплатили более 13 млн рублей долга по зарплате

На "Ак Барс металл" трудится 335 работников

КАЗАНЬ, 27 марта. /ТАСС/. Сотрудникам предприятия "Ак Барс металл" в Татарстане выплатили задолженность по заработной плате в сумме более 13 млн рублей. Об этом в пятницу сообщается на сайте прокуратуры республики.

"Прокуратура города Набережные Челны Республики Татарстан провела проверку соблюдения требований трудового законодательства в ООО "Ак Барс металл". Установлено, что 335 работникам предприятия не выплачена заработная плата за февраль 2020 года. Задолженность составила свыше 13 млн рублей. В настоящее время задолженность по заработной плате полностью погашена", - говорится в сообщении.

Ведомство внесло в адрес руководителя компании представление об устранении выявленных нарушений и привлечении должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

По данным с сайта предприятия, ООО "Ак Барс металл" (бывший "Камский завод металлоконструкций") основали в 1972 году, это самый крупный завод по производству строительных металлоконструкций в регионе. Проектная мощность предприятия составляет 24 тыс. тонн металлоконструкций в год.

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