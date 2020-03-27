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Мишустин, Любимова и Чернышенко вошли в попечительский совет фонда Соловецкого архипелага

Из состава исключили генерального директора АО "Почта России" Максима Акимова, зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева и помощника президента РФ Владимира Мединского

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в состав попечительского совета фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага. Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, в состав совета включены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, министр культуры Ольга Любимова, вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Из состава также исключены генеральный директор АО "Почта России" Максим Акимов, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев и помощник президента РФ Владимир Мединский.

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