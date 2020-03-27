В Минздраве заявили, что коронавирус повышает риск смерти матери при родах или аборте

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Наличие коронавирусной инфекции у женщин во время родов или абортов повышает риск летального исхода у матери, говорится в документе, опубликованном на сайте Минздрава РФ в пятницу.

"Прерывание беременности и родоразрешение в разгар заболевания сопряжено с увеличением показателя материнской летальности и большим числом осложнений: утяжеление основного заболевания и вызванных им осложнений, развитие и прогрессирование дыхательной недостаточности, возникновение акушерских кровотечений, интранатальная гибель плода, послеродовые гнойно-септические осложнения", - говорится в документе.

При невозможности устранения гипоксии (кислородного голодания) на фоне искусственной вентиляции легких или при прогрессировании дыхательной недостаточности, развитии альвеолярного отека легких, а также при рефрактерном септическом шоке по жизненным показаниям в интересах матери и плода показано проведение экстренного кесарева сечения, отмечается в документе. Если срок составляет меньше 20 недель, то его можно не проводить. На 20-23 неделях оно обязательно для сохранения жизни матери, а на более 24 неделях - для спасения и женщины, и плода.

Кроме того, если роды приходятся на момент разгара заболевания, их следует проводить через естественные родовые пути. "Предпочтительным методом обезболивания является регионарная аналгезия при отсутствии противопоказаний. Противовирусная, антибактериальная, детоксикационная терапия, респираторная поддержка проводятся по показаниям. <...> Кесарево сечение выполняется при наличии абсолютных акушерских показаний, а также в случае непредотвратимости или неизбежности летального исхода матери с целью попытки сохранения жизни плода", - отмечается в рекомендациях.

Минздрав России в пятницу обновил и выпустил четвертую редакцию временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Новая версия рекомендаций направлена во все субъекты Российской Федерации для использования в работе.