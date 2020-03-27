МХТ, "ВКонтакте" и "Одноклассники" запустят онлайн-версию "Круга чтения"

МХТ им. Чехова совместно с "Одноклассниками" и "ВКонтакте" запустят онлайн-версию цикла литературных вечеров "Круг чтения". В проекте примут участие Константин Хабенский и Александр Цыпкин, сообщается в совместном пресс-релизе.

С 27 марта по 2 апреля в соцсетях пройдут эфиры с актерами театра, которые будут читать стихи и прозу современных авторов. 27 марта в 20:00 рассказы Александра Цыпкина будет читать сам автор, а также актер Константин Хабенский. Планируется, что в проекте прозвучат произведения Oxxxymiron, Дмитрия Быкова, Дины Рубиной, Дмитрия Воденникова, Линор Горалик и других авторов.

Эфиры будут появляться в группах благотворительного фонда Константина Хабенского в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"​.​​​​​​

"Круг чтения" – цикл МХАТовских вечеров, созданный режиссером Мариной Брусникиной. В рамках цикла, который существует 20 лет, актеры театра знакомят зрителей с современной поэзией и прозой.