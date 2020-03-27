Принимать документы онлайн для поступления в 2020 года будут 53 вуза

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Абитуриенты смогут подать документы онлайн для поступления в 53 российских вуза, сообщил в пятницу замглавы Минобрнауки РФ Александр Нарукавников в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

"Мы сейчас реализуем суперсервис "Поступление в вуз онлайн" совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, в этом году мы отобрали 53 пилотных вуза, в которых будет развернут этот сервис", - сказал Нарукавников.

Он добавил, что подать документы можно будет через сайт "Госуслуги".

Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что Минобрнауки намерено принять решение об изменении сроков приемной кампании в вузы после 5 апреля. Это будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране.

В прошлом году Минобрнауки России сообщало, что работа над суперсервисом "Поступление в вуз онлайн" ведется по национальному проекту "Цифровая экономика". Внедрение такого сервиса, отмечали в министерстве, приведет к сокращению временных и транспортных затрат абитуриентов, обеспечит возможность отслеживать в едином рейтинге конкурсную ситуацию, а также получать полную информацию по проходным баллам прошлого учебного года.