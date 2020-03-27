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Москалькова сообщила, что будет принимать обращения граждан в Instagram

Уполномоченный по правам человека в РФ уточнила, что теперь каждый гражданин может лично обратиться к ней в директ

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что планирует принимать обращения от граждан в своем Instagram.

"В связи с временным прекращением личного приема граждан в аппарате уполномоченного я приняла решение принимать обращения граждан в социальной сети Instagram. Теперь каждый гражданин может лично обратиться ко мне в директ", - написала она в пятницу в своем инстаграм-аккаунте.

Она отметила, что для этого необходимо написать заявление на имя уполномоченного и прикрепить все имеющиеся документы.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения, выздоровели 45 человек, трое умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияМоскалькова, Татьяна Николаевна
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