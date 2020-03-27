Подведомственный центр Минздрава начал выпуск тест-системы для диагностики коронавируса

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава РФ запустил производство новой тест-системы для диагностики коронавируса. Ежедневно будет производиться около 10 тыс. тестов, сообщила пресс-служба министерства в пятницу.

"ФГБУ "Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью" Минздрава России запустило серийное производство новейшей тест-системы для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 тяжелого острого респираторного синдрома (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции "АмплиТест SARS-CoV-2" <...> Ежедневно будет производиться не менее 10 тыс. тестов с последующим наращиванием производства до 50 тыс. тестов в день", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у новой тест-системы более высокая чувствительность к РНК коронавируса, она дает положительный результат при меньшем содержании вируса в образце. Разработку системы начали 31 января, 6 марта она получила регистрационное удостоверение.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения, выздоровели 45 человек, трое умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.