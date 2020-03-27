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Распространение коронавируса нового типа

Депутат просит Минприроды и МИД эвакуировать российского ветеринара и дельфина из Ирана

Глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил, что дельфин был незаконно отловлен в Керченском проливе

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов направил запрос в Минприроды с тем, чтобы ведомство совместно с МИД занялись эвакуацией российского ветеринара Ивана Зацепилова и дельфина-афалина Каси, которые находятся в Иране, сообщил в пятницу депутат.

"Я обратился к главе Минприроды Дмитрию Кобылкину, чтобы они с МИДом занялись эвакуацией российского ветеринара и краснокнижного дельфина, который был незаконно отловлен в Керченском проливе. Они сейчас находятся в Тегеране и застряли там в закрытом дельфинарии", - сказал Бурматов ТАСС.

По его словам, после незаконного отлова дельфин был вывезен с территории Украины в Иран, где он находится сейчас. Между тем, эпидемиологическая ситуация в Иране "крайне тяжелая", в связи с чем министерству стоит обратить внимание на проблему.

"Я вышел с инициативой к Минприроды с тем, чтобы они помогли с возвращением гражданина РФ в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. А самого дельфина уже готова принять биостанция в Крыму. То есть, его есть где разместить, главное - вывезти с территории Ирана", - подчеркнул Бурматов.

Минздрав Ирана сообщил о первых случаях заражения коронавирусом в стране 19 февраля. Инфицированные были выявлены в провинции Кум. В связи с распространением инфекции все иранские школы закрыты до конца марта, многие страны ограничили сообщение с республикой, иранские власти временно выпустили 85 тыс. заключенных. По последним данным Минздрава республики, общее число заразившихся новым коронавирусом в Иране превысило 32 тыс. человек.

Теги
Кобылкин, Дмитрий НиколаевичИранРоссияБурматов, Владимир ВладимировичРаспространение коронавируса нового типа
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