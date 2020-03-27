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Распространение коронавируса нового типа

Около 52 тыс. туристов в Сочи находятся в режиме изоляции

Карантин распространяется до момента их отъезда

СОЧИ, 27 марта. /ТАСС/. Около 52 тысяч туристов, в том числе 222 иностранца, находятся в отелях и гостиницах Сочи в режиме изоляции. Об этом в пятницу сообщила журналистам директор департамента курортов и туризма администрации города Светлана Батяйкина.

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"На сегодняшний момент в городе находится достаточно большое количество туристов. Это порядка 52 тысяч человек, из них 222 - это иностранцы. Все эти туристы будут продолжать размешаться в тех отелях, пансионатах и санаториях, в которых они проживают, но в режиме изоляции", - сказала Батяйкина. Она отметила, что режим изоляции будет распространяться до момента отъезда туристов.

По ее словам, в городе появятся специальные мониторинговые группы, которые будут контролировать, как отели и туристы соблюдают требования властей.

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания. Согласно поручению, власти регионов должны рекомендовать гражданам ограничить туристические поездки.

Теги
РоссияКраснодарский крайРаспространение коронавируса нового типа
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