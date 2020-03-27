Количество прихожан на пятничном намазе ограничили во всех региональных общинах

ТАСС, 27 марта. Профилактические ограничения по продолжительности и присутствию верующих на обязательных для мусуман пятничных молитвах джума-намазах введены общинами Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) во всех 55 регионах присутствия организации. В 25 регионах коллективные пятничные молитвы приостановлены, сообщили ТАСС в пресс-службе ДУМ РФ.

"Ограничения введены во всех 55 субъектах, где работают наши общины. Под ограничениями имеется в виду следующее: образовательная и просветительская деятельность прекращена или переведена в онлайн, время молитв сокращено, имамы призывают всех, кто в группе риска, не приходить в мечеть, соблюдать санитарные предписания", - рассказали ТАСС в пресс-службе организации.

По данным ДУМ РФ, в 25 из 55 субъектов федерации, в которых есть входящие в организацию общины мусульман, коллективный джума-намаз в мечетях приостановлен в связи с постановлениями местных властей. Помимо Москвы, Санкт-Петербурга и их областей, среди таких регионов - Архангельская, Владимирская, Ивановская, Калининградская, Курганская, Нижегородская, Орловская, Самарская, Саратовская, Свердловская, Тамбовская, Тульская, Тверская и Ярославская области. Коллективные пятничные молитвы приостановлены так же в Краснодарском крае, Приморье и Забайкалье. Те же меры предосторожности предприняты в Ингушетии, Мордовии, Якутии и Республике Коми.

В 30 регионах общины ДУМ РФ сократили время молитвы до 10-15 минут.

Ранее ДУМ РФ приостановило пятничные и пятикратные молитвы в мечетях Москвы из-за угрозы распространения коронавируса. Приказ об этом вступил в силу 18 марта 2020 года и будет в силе до 10 апреля включительно с возможностью его продления в будущем. Согласно этому же приказу, в мечетях было ограничено количество участников погребальных обрядов и приостановлено проведение бракосочетаний и имянаречений. Совет улемов ДУМ РФ постановил совершать пятничную молитву в режиме онлайн.