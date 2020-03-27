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Распространение коронавируса нового типа

Концертный зал Роттердама готовится принять зараженных коронавирусом вместо "Евровидения"

Концертный зал Ahoy может превратиться во временный госпиталь в случае нехватки мест в обычных больницах

ГААГА, 27 марта. /ТАСС/. Концертный зал Ahoy в Роттердаме, который должен был принять "Евровидение" в 2020 году, может превратиться во временный госпиталь, где смогут проходить лечение инфицированные коронавирусом в случае нехватки мест в обычных больницах, сообщает радиостанция BNR.

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По данным радио, руководители местных служб здравоохранения уже обратились с соответствующими просьбами. "Это подразумевает оценку возможностей превращения нашего помещения в госпиталь в случае чрезвычайной ситуации, - отметили представители Ahoy. - Без всяких сомнений мы готовы к сотрудничеству, если удовлетворяем всем необходимым требованиям". Ранее предполагалось, что концертный зал примет "Евровидение" 12-16 мая. Однако мероприятие было отменено в связи с распространением коронавируса.

Аналогичный вопрос, по данным BNR, обсуждается и с конгресс-центром RAI в Амстердаме. "Мы встречались с мэром Фемке Халсемой, - рассказал исполнительный директор RAI Пол Рименс. - Никаких конкретных решений пока не принято. Но, действительно, если мест в больницах будет не хватать, к нам могут обратиться за помощью".

Сейчас в Нидерландах имеется 1150 мест в отделениях интенсивной терапии. К 1 апрелю, по словам властей, вместимость увеличится до 1,6 тыс. мест. При этом в настоящее время в отделениях интенсивной терапии находится 761 человек только с коронавирусом, то есть это не считая людей, которые обратились с другими проблемами. По прогнозам экспертов, пик распространения инфекции придется на май, когда в отделениях интенсивной терапии потребуется не менее 2,2 тыс. мест.

Первый случай инфицирования коронавирусом в Нидерландах был выявлен 27 февраля. Первый летальный исход был зафиксирован 6 марта. По данным Национального института здравоохранения и окружающей среды Нидерландов, к настоящему моменту коронавирус в королевстве выявлен у 7,5 тыс. человек, умерли 434 человека.

Теги
НидерландыРаспространение коронавируса нового типа
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