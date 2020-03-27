ГИБДД не допустит до экзаменов на права кандидатов с высокой температурой

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Госавтоинспекция не допустит кандидатов с повышенной температурой до сдачи экзаменов на получение водительских прав. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД России.

"Будет обеспечено термометрическое обследование - кандидаты с повышенной температурой и другими симптомами заболевания к экзаменам допускаться не будут", - говорится в сообщении.

В ГИБДД отметили, что в ближайшее время совместно с автошколами будут предприняты меры к тому, чтобы максимально сократить как количество, так и численный состав учебных групп, сдающих экзамены на право управления транспортными средствами.