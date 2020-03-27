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Распространение коронавируса нового типа

В Вильнюсе запустили такси с изолированным от водителя пассажирским салоном

За проезд можно рассчитаться дистанционно с помощью мобильного телефона

ВИЛЬНЮС, 27 марта. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Такси с изолированным от водителя пассажирским салоном можно вызвать в литовской столице. Об этом сообщила компания транспортных услуг eTAKSI, предлагающая такую возможность.

"В условиях распространения коронавируса приходится заботиться и о состоянии здоровья наших клиентов. Любой контакт является фактором риска, поэтому предлагаем воспользоваться автомобилем с изолированным от водителя пассажирским салоном", - сказала корреспонденту ТАСС руководитель службы маркетинга eTAKSI Эгле Норкайтене.

Салон такси компании наглухо перегорожен плотной пластиковой пленкой, которая специалистами фирмы смонтирована тщательно, чтобы ограничить непосредственную циркуляцию воздушных потоков между первым и вторым рядом сидений. "После каждого рейса салон автомобиля к тому же перед посадкой нового пассажира дезинфицируется, водители работают в санитарных масках", - подчеркнула Норкайтене. За проезд можно, опять же не вступая в непосредственный контакт с водителем, рассчитаться дистанционно с помощью мобильного телефона, воспользовавшись специальным приложением.

Как отметила представитель eTAKSI, вслед за первыми такими машинами компания планирует сформировать целую группу автомобилей с изолированным пассажирским салоном.

Теги
ЛитваРаспространение коронавируса нового типа
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