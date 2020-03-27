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Распространение коронавируса нового типа

Пенс назвал Нью-Йорк с пригородами очагом распространения коронавируса в США

Вице-президент США рассказал, что 28 марта в Нью-Йорк отправится плавучий госпиталь USNS Comfort

НЬЮ-ЙОРК, 27 марта. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс считает, что очагом распространения нового коронавируса в стране являются сейчас город Нью-Йорк и близлежащие территории. Об этом он заявил в пятницу в эфире телеканала CNBC.

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"На данный момент эпицентром коронавируса в США является не только Нью-Йорк, но и прилегающие территории. Более половины случаев [заражения] имели место в этом районе. Поэтому мы разворачиваем полевые госпитали, поэтому плавучий госпиталь USNS Comfort отправится завтра (в субботу - прим. ТАСС) в Нью-Йорк", - сказал Пенс.

Говоря о планах властей США относительно отмены санитарных ограничений, введенных в стране в связи с распространением коронавируса, Пенс отметил: "В стране останутся районы, в которых нам будет нужно продолжать принимать меры по смягчению последствий". В среду президент США Дональд Трамп подтвердил, что хотел бы к пасхальным праздникам, приходящимся на 12 апреля, хотя бы частично возобновить работу частного сектора США, в значительной степени остановленную из предосторожности ввиду вспышки коронавируса нового типа.

По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 86 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Умер 1301 человек.

Теги
СШАПенс, Майкл (Майк)Распространение коронавируса нового типа
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