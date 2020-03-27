Скворцова: новые тесты на коронавирус позволят проводить до 50 тыс. исследований в день

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Поточная линия производства новой сверхчувствительной тест-системы ПЦР-диагностики для выявления РНК коронавируса запущена в пятницу 27 марта, и в ближайшее время планируется выйти на создание тысячи таких ПЦР-тестов ежедневно, что, в свою очередь, позволит проводить до 50 тыс. исследований у людей с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.

"Сегодня стартует поточная линия производства тест-систем ПЦР-диагностики, один набор будет содержать 50 исследований, в ближайшее время планируется выйти на производственную мощность в 50 000 исследований в день. Первая партия новых сверхчувствительных тест-систем уже поступила в медицинские учреждения г. Москвы," - приводит пресс-служба ведомства слова главы ФМБА России Вероники Скворцовой.

Уточняется, что данная тест-система получила государственную регистрацию 6 марта 2020 года. "Время проведения одного текста с помощью новой тест-системы составит 2,5-3 часа", - говорится в сообщении пресс-службы.