Рогозин опроверг данные об эвакуации офиса Роскосмоса в Москве из-за коронавируса

"Нет никакой эвакуации. Лишь бы громкий заголовок поставить... Не зря паникеров на войне сразу к стенке ставят", - написал Рогозин в пятницу на своей странице в Twitter, комментируя информацию о том, что якобы всех сотрудников эвакуировали из здания Роскосмоса на улице Щепкина в Москве после того, как у двух работников заподозрили коронавирус.

Сам Рогозин сдал тест на коронавирус, он оказался отрицательным. Как сообщили ранее в пятницу в пресс-службе госкорпорации, он сдал тест, чтобы полететь на Байконур для отправки очередной длительной экспедиции на МКС 9 апреля. В пресс-службе уточнили, что Рогозин чувствует себя прекрасно.

В Роскосмосе подчеркнули, что сдача теста не связана с выступлением на одной сцене с народным артистом РСФСР Львом Лещенко, у которого ранее подтвердили заражение коронавирусом, поскольку Рогозин с ним не контактировал.