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Распространение коронавируса нового типа

Рогозин опроверг данные об эвакуации офиса Роскосмоса в Москве из-за коронавируса

Ранее сообщалось, что глава Роскосмоса сдал тест на наличие инфекции, он оказался отрицательным
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опроверг сообщения об эвакуации одного из офисов госкорпорации в Москве из-за коронавируса.

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"Нет никакой эвакуации. Лишь бы громкий заголовок поставить... Не зря паникеров на войне сразу к стенке ставят", - написал Рогозин в пятницу на своей странице в Twitter, комментируя информацию о том, что якобы всех сотрудников эвакуировали из здания Роскосмоса на улице Щепкина в Москве после того, как у двух работников заподозрили коронавирус.

Сам Рогозин сдал тест на коронавирус, он оказался отрицательным. Как сообщили ранее в пятницу в пресс-службе госкорпорации, он сдал тест, чтобы полететь на Байконур для отправки очередной длительной экспедиции на МКС 9 апреля. В пресс-службе уточнили, что Рогозин чувствует себя прекрасно.

В Роскосмосе подчеркнули, что сдача теста не связана с выступлением на одной сцене с народным артистом РСФСР Львом Лещенко, у которого ранее подтвердили заражение коронавирусом, поскольку Рогозин с ним не контактировал.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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