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Распространение коронавируса нового типа

Более 2,6 тыс. россиян вернулись за минувшие сутки из Дубая на родину

В настоящий момент посольство РФ собирает информацию по точному числу российских граждан, которые не могут по тем или иным причинам вернуться домой

ТАСС, 27 марта. По меньшей мере 2 650 россиян вернулись из ОАЭ на родину авиарейсами ряда российских компаний 26-27 марта. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в посольстве РФ в Абу-Даби.

"По имеющейся информации, за вчера и сегодня было вывезено в Россию 2 650 человек. Вечером 26 марта было выполнено восемь рейсов ряда российских авиакомпаний. Сегодня состоялось еще два рейса, совершенные авиакомпаниями "Аэрофлот" и S7", - сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что 28 марта "Аэрофлот" и S7 осуществят еще по одному рейсу. В настоящий момент посольство собирает информацию по точному числу российских граждан, которые не могут по тем или иным причинам вернуться на родину.

По словам собеседника агентства, посольство России в Абу-Даби и генконсульство в Дубае "оказывают все возможное содействие соотечественникам в ОАЭ, находятся в постоянной координации с российскими авиаперевозчиками, с эмиратской стороной в целях обеспечения вывоза россиян".

Аэропорты Абу-Даби и Дубая с 24 марта приостановили прием и отправку всех рейсов в рамках борьбы с эпидемией коронавируса. 25 марта стало известно, что авиавласти ОАЭ запретили самолету "Победы", который выполнял заранее согласованный рейс Москва - Дубай и уже находился в воздухе, совершить посадку в аэропорту Дубая. В итоге ему пришлось вынужденно сесть в Махачкале.

26 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ОАЭ разрешили вывезти застрявших в стране из-за ограничительных мер в связи с эпидемией россиян 5 бортами.

Теги
ОАЭРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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