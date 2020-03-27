Лукашенко установил безвизовый въезд для участников "Славянского базара в Витебске"

МИНСК, 27 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым утвердил сроки проведения XXIX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", а также предусмотрел безвизовый порядок въезда в республику для участников и гостей из 73 государств. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе главы государства.

В сообщении отмечается, что основные мероприятия фестиваля пройдут с 16 по 20 июля. "Для расширения зрительской аудитории предусмотрен безвизовый порядок въезда в Беларусь для участников и гостей из 73 государств, - проинформировала пресс-служба. - Пропуском для безвизового пересечения границы для зарубежных граждан будет билет на мероприятия фестиваля, проводимые в Летнем амфитеатре, либо концертном зале "Витебск".

В сообщении сказано, что с учетом сложившейся практики государственной поддержки фестиваля распоряжением также предусмотрены отдельные преференции для его организаторов и участников.

Ранее дирекция фестиваля сообщала, что не меняет планов по проведению творческого форума в связи с пандемией коронавируса. Первый этап продажи билетов на "Славянский базар" стартовал 21 февраля, второй - 21 марта. Торжественная церемония открытия форума состоится в Летнем амфитеатре 16 июля, закрытия - 20 июля.