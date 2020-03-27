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Ставрополье пополнит запас аппаратов ИВЛ

В Ставрополье на лечении с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции находятся пять человек

ПЯТИГОРСК, 27 марта. /ТАСС/. Запас аппаратов для искусственной вентилляции легких (ИВЛ) пополнят в Ставропольском крае из-за угрозы распространения коронавируса в России и мире, сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения региона.

"Запланировано дооснащение медицинских учреждений аппаратами искусственной вентиляции легких. На сегодняшний день все инфекционные стационары, в которых имеются реанимационные койки, обеспечены аппаратами ИВЛ. Правительство Ставропольского края предприняло меры по дополнительной закупке аппаратов за счет краевого резервного фонда. Закупочные мероприятия на поставку этих аппаратов уже идут", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на данный момент в инфекционных стационарах края функционирует 1 358 коек. Минздрав также проработал вопрос перепрофилирования ряда действующих медучреждений. Если увеличится количество пациентов, нуждающихся в получении медпомощи в специализированных инфекционных отделениях, будут дополнительно открыты 1350 коек. На это понадобится два дня.

"На сегодняшний день ситуация по коронавирусу на Ставрополье остается стабильной. На лечении с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции нового типа находятся пять человек. Состояние всех стабильное, все находятся в изолированных боксах, что не допускает распространения инфекции", - отмечается в пресс-релизе.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения, выздоровели 45 человек, трое умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияСКФОСтавропольский край
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