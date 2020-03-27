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Пензенские власти выплатят по 10 тыс. рублей ветеранам и по 5 тыс. рублей труженикам тыла

Всего на реализацию выплат региону потребуется 55,8 млн рублей

ПЕНЗА, 27 марта. /ТАСС/. Ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла Пензенской области к 9 Мая дополнительно выплатят из регионального бюджета по 10 и 5 тыс. рублей. Об этом в пятницу сообщается на официальном портале правительства региона.

"По 10 тыс. рублей из средств регионального бюджета получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, по 5 тыс. рублей - жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, несовершеннолетние узники концлагерей и гетто. Первоначальная сумма для второй категории лиц была увеличена с двух до пяти тыс. рублей по инициативе главы Пензенской области", - говорится в сообщении.

В целом на реализацию выплат региону потребуется 55,8 млн рублей.

В годы Великой Отечественной войны из Пензенской области на фронт ушли более 300 тыс. человек, из них свыше 190 тысяч погибли. В 1941-1942 годы в регион было эвакуировано около 50 предприятий, в том числе 13 машиностроительных заводов. Пензенская область поставляла на фронт, в том числе, установки реактивных минометов и боеприпасы - четверть всех мин, авиабомб и артиллерийских снарядов была изготовлена на пензенских заводах. За большой вклад в победу в Великой Отечественной войне город Пенза в 1985 году был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Теги
РоссияПензенская область
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