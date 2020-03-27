Власти Петербурга обеспечат школьников продуктовыми наборами на период каникул

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил на время каникул и дистанционного обучения обеспечить младших школьников и учеников старших классов из малообеспеченных семей продуктовыми наборами, сообщили в пятницу в пресс-службе администрации города.

"Почти половина петербургских школьников - 231 тысяча из полумиллиона - в обычное учебное время получают от города льготное питание. Поскольку следующую неделю они проведут дома с родителями, правительство Петербурга приняло решение помочь этим семьям с продуктами", - говорится в сообщении.

Наборы получат все младшие школьники - с первого по четвертый классы. Среди учеников среднего и старшего звена мера будет распространяться на льготные категории - детей из многодетных и малообеспеченных семей, инвалидов, детей с хроническими заболеваниями.

Наборы рассчитаны на срок до 12 апреля. Они будут выдаваться родителям в образовательных учреждениях в фиксированное для каждого посещения время. Родителей проинформируют через официальные сайты и социальные сети.

По информации комитета по образованию Санкт-Петербурга, с 28 марта по 5 апреля для городских школ установлены нерабочие дни, а с 6 апреля по 12 апреля - дистанционное обучение.