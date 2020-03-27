Управделами президента разместило в соцсетях советы кремлевских врачей на период пандемии

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Управление делами президента (УДП) России запустило в социальных сетях "ВКонтакте" и Instagram свои аккаунты, где размещены рекомендации кремлевских врачей на период пандемии коронавируса. В описании аккаунтов отмечается, что они созданы PR-специалистами и творческими сотрудниками УДП и его подведомственных организаций, среди которых медицинские, транспортные, концертные, образовательные, экскурсионные и другие учреждения. Одна из целей новых аккаунтов - делиться с подписчиками полезной информацией, в том числе в связи с карантином, введенным из-за коронавируса.

Так, на страничках УДП можно ознакомиться с короткими видео как с общими рекомендациями кремлевских врачей о том, как уберечь себя во время пандемии, так и с советами для людей, страдающих теми или иными болезнями, в частности, диабетом, онкологическими и кардиологическими заболеваниями.

Кроме того, на странице УДП в соцсети "ВКонтакте" можно пройти по ссылке на виртуальную экскурсию по зданию Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Здесь же домохозяйки, которые заскучали по ресторанной кухне, смогут найти и рецепт котлет от шеф-повара ресторана "Панорама" Андрея Миночкина. В период эпидемии УДП планирует также размещать в соцсетях и записи концертов, прошедших в Государственном Кремлевском дворце.

Рекомендации кремлевских врачей

Врач-инфекционист Ольга Ермакова специально для подписчиков аккаунтов УДП рассказала о сроках, механизмах и путях заражения коронавирусом, а также о способах индивидуальной защиты и правилах личной гигиены для профилактики заболевания. "Необходимо носить медицинские маски в закрытых помещениях, например, в поликлинике, аптеке, и до возвращения домой стараться не трогать лицо, так как возбудитель может проникнуть через слизистую оболочку глаз, носа и рта. Вернувшись домой, не забудьте вымыть руки с мылом и, по возможности, обработать спиртосодержащим антисептиком", - посоветовала Ермакова. Она также порекомендовала солевые аптечные растворы для промывания носа.

Главный внештатный специалист-кардиолог УДП Никита Ломакин рекомендовал пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями во время эпидемии коронавируса "в первую очередь не поддаваться панике, а вести по возможности нормальный образ жизни". "Для пациентов с сердечно-сосудистой патологией главное состоит в том, чтобы не нарушать порядок приема назначенных препаратов", - подчеркнул он, отметив, что такое нарушение может усугублять течение болезни.

Ломакин обратил внимание на недостоверность появляющейся в различных сетях информации о том, что "якобы эффективность некоторых препаратов кардиологического профиля может снижаться у зараженных коронавирусом". Доктор подчеркнул, что "ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах нельзя менять порядок приема препаратов, они ни коим образом не влияют, не связаны и не взаимодействуют с вирусом".

Главный внештатный специалист-эндокринолог Управления делами президента Дарья Ладыгина рассказала, что среди зараженных коронавирусом довольно часто встречаются диабетики, она призвала не бояться этого, а таких больных придерживаться общих мер профилактики и режима карантина. Ладыгина порекомендовала запастись инсулиновыми препаратами на один-два месяца, строго соблюдать необходимую диету, пить больше воды, а при появлении признаков недомогания чаще проверять уровень сахара в крови - не менее четырех раз в сутки.

Начальник Центра онкологии ЦКБ Управления делами президента Вадим Черемисов отметил, что пациенты с онкологическими заболеваниями во время эпидемии коронавируса также находятся в группе риска из-за сниженного иммунитета. "У таких пациентов есть высокий риск инфицирования и высокий риск осложненного течения коронавирусной инфекции. Поэтому мы настоятельно советуем строго выполнять все рекомендации Минздрава и Роспотребнадзора, войти в режим жесткой самоизоляции и максимально беречь себя и своих близких", - заключил он.