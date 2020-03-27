Власти Ставрополья ввели дополнительные меры поддержки предпринимателей

ПЯТИГОРСК, 27 марта. /ТАСС/. Правительство Ставрополья приняло дополнительные меры поддержки предпринимательства региона в условиях распространения коронавируса. В частности, в регионе вдвое снизили налог на коммерческие площади, сообщили журналистам в пятницу в управлении по информполитике правительства края.

"Правительство Ставрополья приняло дополнительные меры поддержки предпринимательства региона. Они отражены в постановлении губернатора Владимира Владимирова о дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции. В частности, глава региона принял решение о двукратном снижении налога на коммерческие площади", - говорится в сообщении.

Отмечается, что губернатор обратился к предпринимателям с тем, чтобы они в свою очередь снизили арендную плату или временно ввели каникулы для арендаторов.

По данным управления, Минэкономразвития Ставрополья работает в тесном контакте с деловыми сообществами края, для того, чтобы лучше понимать, какие проблемы сегодня возникают у бизнеса. Для их решения будут задействованы все имеющиеся в крае механизмы поддержки предпринимательства.