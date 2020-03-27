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Распространение коронавируса нового типа

Четыре человека умерли на борту судна Zaandam, где есть заразившиеся коронавирусом

Всего на судне находятся 1243 пассажира и 586 членов экипажа

ТАСС, 27 марта. Четыре пожилых пассажира умерли на борту круизного лайнера Zaandam, которое направляется к берегам американского штата Флорида и на котором есть люди, заразившиеся коронавирусом нового типа. Об этом сообщила в пятницу компания - оператор судна Holland America Line.

"Holland America Line может подтвердить, что четыре пожилых пассажира умерли на Zaandam. Мы молимся вместе с их семьями и делаем все, что можем, чтобы поддержать их в это сложное время", - говорится в заявлении.

Компания отметила, что лайнер после разрешения от властей Панамы получил с другого судна - Rotterdam - медикаменты и оборудование. Кроме того, на Zaandam поднялся медперсонал. В четверг удалось сделать тест некоторым пассажирам, и инфицирование коронавирусом нового типа подтвердилось у двух из них. На борту Zaandam находятся 1243 пассажира и 586 членов экипажа. 138 из них испытывают симптомы вирусного заболевания.

Здоровых пассажиров лайнера планируется переправить на Rotterdam. При этом тем, у кого наблюдаются симптомы, а также тем, кто находится на изоляции из-за контакта с больными, придется остаться на Zaandam.

Zaandam начало путешествие из Буэнос-Айреса (Аргентина) 7 марта, до того, как Holland America объявила 17 марта о временном прекращении плавания своих судов из-за последствий коронавируса. После этого экипаж лайнера принял решение держать курс на Флориду.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
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